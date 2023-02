Pokémon GO Jahresumsatz sinkt um 20 Prozent

Als eines der beliebtesten Handyspiele weltweit erlebte Pokémon GO in den letzten sieben Jahren einen Zustrom neuer Gamer, die eine beeindruckende Menge Geld für In-App-Käufe ausgaben. Im vergangenen Jahr musste der standortbasierte Megahit von Niantics und der Pokémon Company Nintendo jedoch einen deutlichen Rückgang seiner Einnahmen und Downloads hinnehmen.

Nach aktuellen Zahlen sank der Jahresumsatz von Pokémon GO im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Prozent auf 703 Millionen US-Dollar, gegenüber 877.6 Millionen US-Dollar im Jahr davor. Der bisher stärkste jährliche Umsatzrückgang.

Pokémon Go hatte die Welt im Jahr 2016 im Sturm erobert. Innerhalb einer Woche nach seiner Veröffentlichung wurde das Handyspiel weltweit mehr als zehn Millionen Mal heruntergeladen, was den enormen Hype um Nintendos ersten Vorstoss in den Bereich der mobilen Spiele zeigt. Allein in diesem Jahr erzielte Pokémon Go einen Umsatz von 550.4 Millionen Dollar.

Das Spiel zog jedoch bald Kontroversen auf sich, weil es in der Öffentlichkeit für Unmut sorgte und zu Unfällen beitrug. Infolgedessen sank der Jahresumsatz 2017 um 19.2 Prozent auf 444.7 Millionen US-Dollar. In den folgenden drei Jahren stieg die Fangemeinde von Pokémon Go weiter an und trieb die Ausgaben im Game auf neue Rekordhöhen.