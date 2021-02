Bann-Welle in Pokémon GO: Niantic geht gegen über 5 Millionen Cheater vor

Niantic nimmt seine Aktionen gegen Betrüger in seinen Spielen durchaus ernst. In 2020 mussten über 5 Millionen Spielerinnen und Spieler einen Bann in drei der meist gespielten Niantic-Spiele verkraften. Viele von ihnen wurden sogar permanent aus den AR-Games entfernt. Aber es gibt auch gute Nachrichten, auch für diejenigen, die bereits einen Bann kassiert haben.

Bann-Welle in Niantic-Spielen – Rund 20 Prozent davon permanent entfernt

Aufgrund der gegebenen weltweiten Umstände, stellte auch Niantic seine Spielerfahrung in einer Vielzahl seiner Mobile Games um. Harry Potter Wizards Unite, Pokémon GO und Ingress lassen sich aktuell recht bequem von zu Hause aus spielen. Doch das hält Cheater (sogenannte Betrüger) nicht davon ab, sich weiterhin Vorteile auf unrechtem Wege zu verschaffen. Niantic hat gegen diese Konten in 2020 einen harten Kurs gefahren.

So wurden über 5 Millionen Spielerinnen und Spieler in allen drei AR-Spielen in 2020 gebannt. Rund 20 Prozent von ihnen, also rund 1 Million Accounts, wurden sogar permanent aus dem Spiel entfernt. Allerdings gibt Niantic auch an, dass rund 90 Prozent, die eine Warnung im Spiel erhalten, meist sofort mit dem Cheaten aufhören. Nur 10 Prozent versuchen es also auch weiterhin. Das heisst auch, dass die große Mehrheit meist innerhalb kurzer Zeit wieder ins Spiel zurückkehren kann.