Pac-Man GEO verwandelt Google Maps in spielbare Level

Habt ihr schon einmal den Film “Pixels” mit Kevin James und Adam Sandler gesehen? Dort jagt ein riesiger Pac-Man durch die Strassen von San Francisco. Mit Pac-Man GEO ist nun ein Spiel für Android und iOS veröffentlich worden, das diesem Szenario recht nahe kommt, denn ihr könnt ihr könnt die kleine, gelbe und pillenschluckende Kugel nun durch euer eigenes Straßennetz buchsieren.

Pac-Man GEO verwandelt eure Stadt in ein echtes Pac-Man-Level

Google Maps wurde in der Vergangenheit öfters von Video-Spiel-Charakteren heimgesucht. So konntet ihr bereits Mario Kart in Maps spielen oder auch Snake. Doch wenn man sich so manche Stadt und deren Strassenkarten so anschaut, könnten diese durchaus auch als Pac-Man-Level durchgehen. Man nehme einmal das nahezu symmetrische, viereckige Design von Manhattan in New York. Das dachte sich zumindest Bandai Namco und veröffentlichte nun Pac-Man GEO. Eine App, die die Kartenausschnitte auf Android und iOS in echte Level umwandelt.

Dazu müsst ihr in der App einfach einen für euch passenden Ausschnitt wählen. Das Material wird von Google Maps zur Verfügung gestellt und Pac-Man GEO generiert daraus ein echtes Level, auf dem ihr euch vor den vier bekannten Geistern in Sicherheit bringt und natürlich die Kugeln einsammelt oder aufesst. Je nachdem wie ihr es sehen wollt. Die App ist zudem kostenlos und bietet keinerlei In-App-Käufe. Daher kann zumindest ein Ausprobieren nicht schaden.