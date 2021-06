Nintendo Switch Pro: Vorstellung vielleicht schon morgen oder übermorgen!

Seit gefühlten Ewigkeiten wird die Nintendo Switch Pro in der Gerüchteküche gehandelt und auf einmal geht alles ganz schnell. Ein neuer Leak im Netz deutet auf ein Vorstellungs-Datum hin, das durchaus für Aufsehen sorgt. Stellt Nintendo die neue Handheld-Konsole schon morgen offiziell vor?

Nintendo Switch Pro: Vorstellung am 03. Juni und Release in Richtung September?

Verantwortlich für das im Netz gefundene Datum ist ein Eintrag aus einer Händler-Datenbank. Dieser ist als “valider” Screenshot dem bekannten Leaker Centro Leaks auf Twitter in die Hände gefallen. Dieser zeigt das Bild zwar nicht, gibt aber an, dass die Vorbestellungen für die Nintendo Switch Pro bereits am 04. Juni starten sollen. Die Daten sollen von einem riesigen Händler stammen. Namen nennt der Leak aber nicht. Somit gibt es nun zwei verschiedene Möglichkeiten für die Vorstellung.

Entweder wird die Nintendo Switch Pro am 03. Juni vorgestellt und die Vorbestellungen öffnen dann genau einen Tag später am 04. Juni oder die Vorstellung findet am 04. Juni statt und ihr könnt die neue Konsole dann wenige Stunden später sofort vorbestellen. Bereits vergangene Woche gab es Infos darüber, dass Nintendo noch vor der kommenden E3 die Switch Pro zeigen könnte. Leider können wir die Echtheit des Leaks nicht verifizieren, doch auch hier könnten wir uns an eine Prognose wagen, was die Echtheit anbelangt.