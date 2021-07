Nintendo Switch (Pro?): OLED-Version der Konsole offiziell vorgestellt!

Die Nintendo Switch Pro ist offiziell! Oder nicht? Zumindest hat Nintendo ein neues Modell mit OLED-Display vorgestellt und auch viele andere im Vorfeld geleakten Informationen waren richtig. Allerdings gibt der japanische Videospielkonzern keinerlei Infos über den verwendeten Prozessor. Die Bezeichnung liest sich identisch zum Vorgängermodell, lässt aber aktuell keinerlei Rückschlüsse auf die Leistung zu.

Nintendo Switch OLED: Display wächst auf 7 Zoll an, 64 GB interner Speicher

Auch wenn das neue OLED-Display in 7 Zoll das Design auf den ersten Blick massiv zu verändern scheint, so bleibt vieles beim Alten. Die grundlegende Optik ändert sich nämlich nicht. Lediglich in der Länge wächst die Konsole von 239 mm (altes Modell) auf 242 mm an. Das sind gerade einmal 3 Millimeter! Das Display nimmt zudem fast die gesamte Front ein. Die Ränder drumherum schrumpfen deutlich zusammen. Zudem integriert Nintendo zwei neue, längliche Lautsprecher unten, die mehr Kraft entfalten sollen. Der Kickstand auf der Rückseite ist nun auch grösser und stabiler, geht er doch wie beim Microsoft Surface über fast die ganze Gerätebreite. Beim Gewicht legt das OLED-Modell auf 320 Gramm zu. Das sind immerhin 23 Gramm mehr auf den Rippen. Vernachlässigbar – aber bemerkenswert.

Etwas deutlicher sind die Design-Unterschiede aber beim Dock: Dieses hat nun neben den beiden USB-A-Anschlüssen nun auch einen LAN-Anschluss in Form einer RJ-45 Dose. So könnt ihr die Switch direkt über ein Ethernet-Kabel verbinden. Hoffen wir auch, dass Nintendo den unterirdisch schlechten WLAN-Empfang der Vorgänger in der Switch OLED verbessert hat. An der Akkulaufzeit soll sich hingegen nichts geändert haben. Auch hier gibt Nintendo 4.5 bis 9 Stunden an und bewegt sich somit auf dem Niveau der aktualisierten Nintendo Switch von 2019.