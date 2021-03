Nintendo Switch Pro: So stark wie eine PS4 Pro und Release noch in diesem Jahr?

Sehen wir noch dieses Jahr eine neue Nintendo Switch? Ein neuer Bericht im Netz legt dieses nahe und geht auch auf die Leistung des neuen Modells ein, die viele Fans zufriedenstellen dürfte. Allerdings ist unklar welche Hardware hier zum Einsatz kommen könnte. Die Quellen stammen wohl aus dem näheren Umfeld, die sich mit der Konsole aktuell bei Nintendo beschäftigen.

Nintendo Switch Pro: Leistung auf PS4 Pro-Niveau und Release Ende 2021

Verantwortlich für den Leak ist ein Bericht auf Bloomberg, der auf Reddit eifrig diskutiert wird. Demnach soll die kommende Nintendo Switch Pro (so wird das Modell bezeichnet) im angedockten Zustand am Fernseher die Leistung einer PS4 Pro entfalten! Das wären etwas über 4 Teraflops Grafikleistung. Titel wie Horizon Zero Dawn oder God of War schaffen mit der Hardware eine 4K-ähnliche Auflösung (Checkerboard-Technik). Diese Leistung in einem Handheld von Nintendo zu haben, dürfte viele Fans mehr als nur freuen.

Allerdings gibt der Bloomberg-Analyst, der seine Aussagen auf Twitter noch einmal bestätigt, keine Auskunft über die verbaute Hardware. Es ist also nicht klar, welcher Chipsatz im Inneren der vermeintlichen Nintendo Switch Pro arbeitet. Es könnte sich vielleicht um eine neue Version des Nvidia Tegra handeln. Spekuliert wurde vor einigen Monaten auch ein ARM-SoC aus dem Hause Samsung in Verbindung mit einer mobilen AMD Radeon GPU. Das Display im Handheld soll auf 7 Zoll anwachsen, auf AMOLED setzen aber weiterhin auf 720p bei der Auflösung setzen, damit die Batterieleistung unter mobilen Bedingungen weiterhin gut bleibt.