Nintendo Switch Pro: Starkes Konzept zeigt Design und mögliche Hardware

Die Nintendo Switch Pro ist in aller Munde und mittlerweile sind die Leaks zum neuen Modell so zahlreich, dass die Entwicklung schon kaum mehr geleugnet werden kann. Nun ist im Netz ein Video aufgetaucht, das die massiven Leaks der Vergangenheit zusammenzählt und auch noch ein irrsinnig schönes Konzept-Design auf Basis der Gerüchte vorstellt. Sieht so die kommende Nintendo Switch Pro aus?

Nintendo Switch Pro: Neues Konzept zeigt fantastisches Full-Screen-Design

Eines der aktuell interessantesten Gerüchte um die neue Nintendo Switch ist vor allem das Display. Samsung soll die AMOLED-Panels liefern und die Grösse von 6.2 Zoll auf satten 7.0 Zoll anwachsen, während die eigentlichen Dimensionen wahrscheinlich gleich bleiben. Das könnte Nintendo dadurch erreichen, indem die Rändern um das aktuelle Display schrumpfen. Genau dieses Konzept hat ein Designer auf YouTube nun in bewegte Bilder gegossen, wie ihr im unten eingebetteten Video erkennen könnt.

Zudem soll das neue Dock die Möglichkeit auf eine 4K-Ausgabe bieten, was dafür spricht, dass Nintendo die Hardware gehörig aufrüstet. Im Gespräch wäre ein neuer ARM-Chipsatz von Nvidia, der auch verstärkt auf DLSS 2.0 setzen könnte. Dadurch wären auf schwächerer Hardware deutlich erhöhte Bildwiederholraten möglich, was durchaus für einen Einsatz in einer neuen Nintendo Switch Pro sprechen könnte.