Nintendo Switch: Preise noch vor OLED-Modell-Launch gesenkt

Die Nintendo Switch ist nun über vier Jahre auf dem Markt, günstiger wurde sie von offizieller Seite aber nie. Der Launch des kommenden OLED-Modells sorgt aber nun für Abhilfe wie es scheint. In einem offiziellen Statement gibt der japanische Konzern an, die Preise der Nintendo Switch in Europa dauerhaft senken zu wollen.

Preise für Nintendo Switch gesenkt: Nur das Lite-Modell nicht

Die Nintendo Switch hatte bislang eine UVP von rund 330 Euro in Deutschland und dieser blieb die vergangenen Jahre immer auch bestehen. Nun ist sie offiziell auf 299,99 Euro gesunken! Eine gute Ersparnis von rund 30 Euro. Das dürfte für Fans und interessierte Käufer:innen durchaus in Bezug auf die kommenden Cyber-Wochen eine starke Schnäppchen-Schlacht geben. Wir sind gespannt, wie tief das Modell dann im Preis fallen kann.

Neues Preismodell der Nintendo Switch