Vergesst Nintendo Switch: Dieser Handheld kann sogar Cyberpunk 2077 stemmen

Mobile Gaming ist aktuell eine der wichtigsten Sparten für die Gaming-Branche. Allein über Smartphones werden derzeit mehr Umsatz gemacht, als über Konsolen- und PC-Spiele zusammen! Die Nintendo Switch allerdings mauserte sich in den vergangenen 3 Jahren zur beliebtesten Spielekonsole (vor allem gemessen an den Verkaufszahlen) und belebt die geschundene Handheld-Sparte im Alleingang wieder. Der Boom bringt aber noch mehr, denn mit der Aya Neo steht auf Indiegogo ein Monster von einer mobilen Spielekonsole in den Startlöchern.

Aya Neo mit AMD Ryzen und Radeon: Rocket League läuft hier mit 60 FPS und mehr

Der Aya Neo ist ein Power-House von einem Handheld. Verbaut wird ein AMD Ryzen 4500U, der auf 6 Kerne mit einem Turbo-Takt von 4.0 GHz zurückgreifen kann. 16 GB LPDDR4x 4266 Arbeitsspeicher sind mehr als genug, um auch die grössten Games mit genug Zwischenspeicher zu versorgen. Der interne Speicher misst wahlweise 500 GB oder gar 1 TB und wird von einer NVMe-SSD mit genug Leistung unterstrichen. Die im Chipsatz integrierte AMD Radeon GPU ist stark genug um auch herausfordernde PC-Titel mit reduzierten Details auf dem 7.0 Zoll IPS-Display mit 1200 x 800 Auflösung darzustellen.

Laut Entwickler ist der Aya Neo in der Lage Cyberpunk 2077 einigermassen flüssig in reduzierten Details wiederzugeben. Spiele wie Rocket League, Skyrim, Genshin Impact oder auch Jurassic World Evolution stellen den Handheld vor keine Probleme. Titel wie Rocket League laufen gar mit 60 FPS und mehr. Allerdings geht dem Modell schnell die Puste aus, auch wenn der Akku mit über 12’000 mAh (3 Zellen mit jeweils 4’100 mah) überaus ordentlich dimensioniert ist. So muss der Aya Neo bei voller Auslastung bereits nach knapp über 2 Stunden an ein Ladekabel angeschlossen werden.

Apropos Anschlüsse: Integriert sind auch HDMI, ein Displayport und gleich drei USB-Type-C Anschlüssen wovon zwei auch das Aufladen und Video-Übertragung unterstützen. Das ist fast schon mehr als die meisten Laptops aktuell haben. Headsets können per Bluetooth oder auch 3.5-mm-Klinke angeschlossen werden. Der Handheld läuft übrigens mit Windows 10 und unterstützt damit alle eure Game-Bibliotheken bei GoG, Steam, Epic Games, Ubisoft Launcher und Co.