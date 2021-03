Nintendo Switch: Neue Version mit 7 Zoll grossem AMOLED-Display in Planung?

Gerüchten deuten somit auf neues Nintendo-Switch-Modell hin

Es bleibt aber weiterhin die Frage im Raum stehen, ob es sich hierbei um ein Pro-Modell handelt oder gar eine neue Nintendo Switch 2. Viele Spiele auf der Switch erreichen aktuell nicht einmal mehr die Auflösung des intern verbauten 720p-Displays, was durchaus dafür spricht, dass Nintendo die Leistung erhöhen möchte. Ein Sprung auf 4K allerdings ist schon eine andere Hausnummer.

Ob wir diese aber noch in diesem Jahr sehen werden, ist unklar. Eine Vorstellung wäre vor Weihnachten zwar möglich, aber durch die vielen Produkionseinbussen der Fabriken in Fernost, wäre ein Release in 2022 vorerst realistischer. Vielleicht hat Nintendo ja in einen seiner kommenden Direct-Ausgaben etwas spannendes zu dem Thema zu erzählen. Die Gerüchte um ein neues Nintendo Switch Modell werden jedenfalls immer deutlicher.