Nintendo Mobile Games: Animal Crossing und Co. sorgen für merkwürdige Entscheidung

Super Mario Run, Dragalia Lost oder auch Fire Emblem Heroes sind eigentlich Titel, die den Mobile Gaming-Markt ordentlich durchgeschüttelt haben. Alle sind auf ihre Art sehr erfolgreich und haben Nintendo ordentlich Geld in die Kassen gespült. Doch nun will der Videospielgigant seine Ambitionen in diesem Segment zurückschrauben. Die Aktion steht aber in Kontrast zu den Aussagen der Vergangenheit.

Nintendo könnte sich aus dem Mobile Games-Markt zurückziehen

Es ist gar nicht einmal so lange her, da hatte Nintendo noch verkündet, das Mobile Gaming auf Smartphone und Tablets als weiteres Standbein des Unternehmens aufbauen zu wollen. Man sei fasziniert von den Möglichkeiten und feierte unter anderem mit Titeln wie Dragalia Lost und Fire Emblem Heroes Erfolge, die Nintendo viele Millionen US-Dollar in die Kassen spülten.

Allerdings scheint es nun wieder in eine andere Richtung zu gehen, wie der Journalist Takashi Mochizuki von Bloomberg berichtet . Angeblich will Nintendo eigentlich wieder aus dem Mobile Gaming-Business aussteigen. Die Aussage dazu lieferte übrigens auch Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa selbst, als er erst im Mai 2020 betonte, nicht unbedingt weitere Mobile Games für iOS und Android veröffentlichen zu wollen. Eigentlich warten Fans noch auf einen Ableger der Zelda-Serie für Smartphones. Nintendo hatte hier entsprechende Premium Spiele in der Vergangenheit angekündigt. Doch diese scheinen wohl nicht mehr zu kommen.

Angeblich sei das Mobile Gaming-Business nur entstanden, weil es durch die sehr schlechten Verkaufszahlen der Wii U nicht besonders gut um das Unternehmen stand. Nintendo hatte enorme Verluste einfahren müssen und die Switch war gerade erst geboren und ein grosser Erfolg noch nicht vollständig absehbar. Eigentlich gab Furukawa noch in 2018 an, dass die Mobile Games von Nintendo das Potential hätten über eine Milliarde US-Dollar im Jahr in die Kassen zu spülen. Nun dreht das Unternehmen merkwürdigerweise den Spiess um.