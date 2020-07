Ninjala für Nintendo Switch: Über 2 Millionen Downloads in wenigen Tagen

Der Action-Multiplayer-Titel Ninjala ist erst vor gut einer Woche im Nintendo eShop für die Switch veröffentlicht worden. In dieser Zeit kann das Spiel auf eine fast schon irrsinnige Downloadzahl zurückblicken. Das feiert der Entwickler nun gebührend mit einer ordentlichen Priese In-Game-Währung für alle Spielerinnen und Spieler. In-Game-Währung?! Ja, denn Ninjala ist Free-2-Play.

Ninjala erreicht über 2 Millionen Downloads in wenigen Tagen

Viele werden sich wohl nun denken, dass das für ein Free-2-Play-Game (also kostenlos!) kein Problem sei, aber das ist weit gefehlt. Über zwei Millionen Downloads in gut einer Woche ist auch für ein kostenloses Spiel tatsächlich sehr schwer zu erreichen. Der Titel erreichte trotz weniger, medialer Mittel einen ordentlichen Start. Das feiert das Entwicklerstudio des Indie-Titels nun mit 100 Jalas für alle Spieler. Jala ist die Währung in Ninjala, die für weitere Personalisierung der Helden im Spiel genutzt wird. Einen direkten Effekt auf das Gameplay hat dieses nicht.

🎊2 Million Downloads!!🎊 Thank you for your tremendous support, ninjas! In celebration of 2 million downloads of #Ninjala, all players will receive a free gift of 100 Jala! ✨🎁✨ Thank you again, and enjoy!#GungHo #NintendoSwitch pic.twitter.com/quoZsmLfHC — PlayNinjala (@playninjala) June 30, 2020

Ninjala orientiert sich stark an den Multiplayer-Shooter Splatoon 2 und wird auch in etwa so gespielt. Entweder geht es mit echt Personen in eine Arena, die alle gegeneinander antreten oder ihr schliesst euch in zwei Vierer-Teams zusammen und versucht das jeweils gegnerische Team zu besiegen. Jeder der wählbaren Helden hat einzigartige Moves und Fähigkeiten, die natürlich zum Vorteil eingesetzt werden müssen. Das Spielprinzip ist simpel, kurzweilig und macht durchaus süchtig.

Der Action-Titel kostet euch, wie bereits erwähnt, keinen Cent. Lediglich In-Game-Währung könnt ihr kaufen, um weitere optische Ergänzungen für eure Helden vornehmen zu können. Zudem werden immer wieder neue Inhalte hinzugefügt, die das Spiel grundlegend erweitern. Zudem gibt es auch einen Offline-Story-Modus, den ihr aber dazukaufen müsst. Zur Feier der zwei Millionen Downloads wird dieser übrigens im Moment 50 Prozent günstiger angeboten. Statt 9.99 Euro zahlt ihr für kurze Zeit nur 4,49 Euro.