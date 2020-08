Neverwinter Nights: Ikonisches Rollenspiel für iPhone und iPad erschienen

Nach und nach finden einige berühmte Bioware-Rollenspiele ihren Weg in die App- und Play Stores. Nachdem Neverwinter Nights bereits seit einiger Zeit für Android verfügbar war, ist die Portierung des kleinen geistigen Baldurs-Gate-Nachfolgers nun auch für iPad und iPhone erschienen. Der Preis ist für ein mobiles Spiel natürlich vergleichsweise hoch, doch dafür gibt es auch einige kostenlose Extrainhalte.

Neverwinter Nights für iPad und iPhone in grafisch verbesserter Version erhältlich

Egal ob Knights of the Old Republic, Baldurs Gate oder weitere erfolgreiche Bioware-Titel. Mittlerweile sind einige herausragende Klassiker für Smartphones und Tablets erhältlich. Mit Neverwinter Nights findet das nächste, fast 20 Jahre alte PC-Spiel, seinen Weg auf iOS-Systeme und kommt sogar in der grafisch aufgehübschten Enhanced Version daher. Zudem bietet das Spiel eine Menge an DLCs und Erweiterungen, die ihr kostenlos herunterladen könnt, für die PC-Spieler früher einiges an Geld hingeblättert haben. Alle Inhalte sind aber dann doch nicht kostenlos verfügbar.

Allerdings gibt es müssen Spielerinnen und Spieler dennoch ein paar Abstriche machen. Seltsamerweise werden in der Beschreibung iPhones mit 7 Zoll-Displays oder höher empfohlen. Allerdings gibt es solche Geräte nicht. Schaut man sich die Beschreibung aber genauer an, ist diese wohl nur aus dem Play Store kopiert und umgeschrieben worden. Wer ein iPad oder gar iPad Pro zur Verfügung hat, wird Neverwinter Nights am besten spielen können. Für diese Geräte sei die Bedienung wohl am griffigsten optimiert. Zudem ist das Spiel bisher nur in englischer Sprache verfügbar. Ob ein deutsches Sprachpaket später nachinstalliert werden kann, ist noch nicht bekannt.