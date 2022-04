Neues Spiel von Niantic: Peridot

Niantic, das Unternehmen hinter Pokémon GO und Ingress, kündigt sein neues AR-Spiel an. In Peridot dreht sich alles um die namensgebenden Tierbegleiter, die von Spieler und Spielerinnen grossgezogen und gepflegt werden möchten. Erinnert euch an Tamagotchis? Vielleicht ein bisschen.



Nach Spielen zu etablierten Franchises, wie Pokémon GO und Pikmin Bloom, bringt Niantic damit wieder eine eigene Marke im AR-Segment an den Start.