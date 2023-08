Neue Technologien fürs Handy-Gaming und vieles mehr: Welche neuen Features kommen im Gaming?

Lesedauer: 3 Minuten

Den Menschen wird durch die fortschrittliche Gaming KI ein v├Âllig neues Spielerlebnis geboten. Schlussendlich muss man immer neue Herausforderungen meistern und darf sich auf unterhaltsame Erlebnisse freuen. Vor allem sind es die NPC, kurz f├╝r Non-Player-Charakter, die durch das Einsetzen der fortgeschrittenen KI immer st├Ąrker menschen├Ąhnlich und auch kl├╝ger werden. Waren diese Charaktere ÔÇô die sogenannten NPCs ÔÇô lange Zeit gut einsch├Ątzbar und konnten mit ein paar Tricks ausgeschaltet werden, so sind sie heute kaum noch zu durchschauen. Das wird vor allem auch bestimmte Spiele v├Âllig revolutionieren.

Ein Beispiel: Fussballsimulatoren k├Ânnen durch fortschrittliche KI v├Âllig anders ablaufen. Hat man mit der Zeit gewusst, wie die eine oder andere Figur im gegnerischen Team reagiert, ist das durch die fortschrittliche KI heute nicht mehr m├Âglich.

Auswirkungen auf das Online Casino

Aber nicht nur das Spiel auf der Konsole wird durch neue Technologien auf den Kopf gestellt. Auch die Gl├╝cksspielbranche befindet sich im Wandel. Wer sich auf die Suche nach einem Online Casino macht, wird feststellen, dass es heute nicht nur ein breites Spielangebot gibt, sondern auch viele verschiedene Technologien zum Einsatz kommen. Es geht also l├Ąngst nicht mehr nur um den Schweizer Casino Bonus, der sozusagen ein schwerwiegender Pluspunkt ist, sondern auch darum, welche Technologien zum Einsatz kommen.

Das beginnt bereits bei der Einzahlung. Werden nur Bank├╝berweisung und Kreditkarte akzeptiert oder gibt es auch die M├Âglichkeit, das Gl├╝cksspielkonto ├╝ber PayPal zu kapitalisieren? Akzeptiert das Online Casino auch Kryptow├Ąhrungen wie Bitcoin? Nutzt der Anbieter KI f├╝r unvorhersehbareres Verhalten der NPC oder der Slots?

Open World Spiele werden in absehbarer Zeit noch aufregender werden

Durch das Einsetzen neuartiger Technologien k├Ânnen auch Open World Spiele aus einem v├Âllig neuen Blickwinkel betrachtet werden. Gab es bei Open World Games oft doch noch eine, wenngleich weit entfernte, Grenze, so soll diese durch das Einsetzen neuartiger Technologien demn├Ąchst fallen. Vor allem k├Ânnen Strategiespiele auch durch KI derart ablaufen, dass sie immer wieder andere Wege vorgeben und somit verschiedene Enden haben.

Tats├Ąchlich k├Ânnte die KI hier in Verbindung mit neuartigen Technologien dazu f├╝hren, dass der gesamte Spielemarkt auf den Kopf gestellt wird. Das, was wir unter dem Stichwort Prozedural generierte Spielumgebungen schon seit dem Klassiker Rogue und in den Genres Rogue-Lite und Rogue-Like kennen, wird so mehr und mehr Verbreitung finden.┬á

Spielen ├╝ber das Smartphone und Tablet

Besonders Spiele ├╝ber mobile Endger├Ąte ÔÇô Smartphone oder Tablet ÔÇô werden immer anspruchsvoller. Die Tatsache, dass heute jederzeit und von ├╝berall aus das eine oder andere Spiel ├╝ber eine App gezockt werden kann, ist ebenfalls ein Grund, wieso mobiles Gaming heute einen anderen Stellenwert als noch vor ein paar Jahren hat.

Mobiles Gaming wird immer beliebter, auch wenn es nach der Pandemie einen kleinen D├Ąmpfer zu Verzeichnen gab. Das ist auch der Grund, wieso sich immer mehr Spielehersteller explizit damit auseinandersetzen und auch versuchen, zu klassischen Games Apps anzubieten, sodass auch mit dem Smartphone und/oder Tablet gespielt werden kann.