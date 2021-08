Nintendo hat die Switch OLED offiziell vorgestellt und traf damit nicht unbedingt ins Schwarze. Viele Fans wünschen sich endlich eine leistungsfähigere Nintendo Switch Pro, die immer noch irgendwie ein Dauerthema zu sein scheint. Auf Twitter äußert sich der japanische Videospielkonzern nun selbst zu einer möglichen Pro-Version zu Wort und sagt mit seinen Worten einmal mehr so gut wie gar nichts.

Nintendo zur Switch Pro: “Zu diesem Zeitpunkt keine neue Veröffentlichung geplant”

Es kommt halt immer so, wie es kommen muss, wenn Hersteller nach potenziell heiss ersehnten Geräten gefragt werden. Die Antworten sind meist so schwammig, dass sich jeder selbst einen Reim auf die Geschichte machen kann und so ist es auch wieder im neusten Fall. Immerhin: Nintendo hat sich einmal mehr zur Switch Pro geäussert und folgende Zeilen zum Thema auf Twitter veröffentlicht:

In diesen Textzeilen ist vor allem ein Punkt entscheidend: “zu diesem Zeitpunkt haben wir keine Pläne ein anderes Model zu veröffentlichen” heisst es dort. Das dürfte aber auch für jeden von uns relativ logisch sein. Jetzt noch eine Switch auf den Markt zu bringen, könnte die Stimmung vollends zum kippen bringen. Auf der anderen Seite ist diese Aussage alles andere als eine Verneinung zur Nintendo Switch Pro, so dass wir einmal mehr wieder auf der selben Stelle stehen.