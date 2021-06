Minecraft Pocket Edition: In-App Käufe steigen um 28 Prozent auf fast 60 Millionen USD

Minecraft Mobile ist in die Jahre gekommen, aber immer noch äusserst beliebt. Aktuelle Zahlen zeigen, dass die mobile Version des beliebten Sandbox-Videospiels 142.6 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 generierte, was einem Anstieg von 28 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht. Die beeindruckenden Ausgaben der Spieler und Spielerinnen setzten sich in diesem Jahr fort: Minecraft Mobile generierte in fünf Monaten des Jahres 2021 fast 60 Millionen US-Dollar an Einnahmen.

Minecraft: 200 Millionen verkaufte Einheiten inmitten einer Pandemie

In einer zunehmend mobilen Spielewelt mussten die Minecraft-Developer Mojang Studios einen Weg finden, um ihre Fans auch unterwegs bei Laune zu halten. Als Ergebnis veröffentlichten sie Ende 2011 die Pocket Edition von Minecraft für Android und Apple iOS.

Während der Kern des Spiels gleich blieb, führte die mobile Version Survival-Elemente ein und ermöglichte es, an Multiplayer-Spielen über verschiedene Plattformen hinweg zu beteiligen. Minecraft mobile wurde ein sofortiger Hit und rangierte als die Top-Gaming-App unter jungen Gamern im Jahr 2015. Statistiken zeigen, dass Spieler und Spielerinnen weltweit in diesem Jahr 81.6 Millionen US-Dollar für den In-App-Kauf ausgaben. Bis 2019 stieg diese Zahl auf 110.9 Millionen US-Dollar und wächst weiter.