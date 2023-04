Metaverse macht mehr Geld mit Gaming

Lesedauer: 2 Minuten

Das Metaversum ist auf dem besten Weg, hier zu einem wichtigen Zweig in der Zukunft der Videospiele zu werden, da sich immer mehr Investitionen und Entwicklungen in diesem Bereich verlagern und die Grenzen der virtuellen Realität und der Blockchain-Technologie erweitern.

Metaverse-Spiele ermöglichen es den, eigene Inhalte und Erfahrungen zu kreieren und in Echtzeit zu interagieren, was bei herkömmlichen Online-Multiplayer-Spielen nicht in diesem Masse möglich war. Das gesamte Konzept basiert auf der Blockchain-Technologie, die es den ermöglicht, Belohnungen im Spiel zu verdienen, Vermögenswerte zu kaufen und zu verkaufen und sogar mit Kryptowährungen zu handeln, aber auch sicherzustellen, dass alle Transaktionen transparent und sicher sind.

Laut der Zahlen von Statista beliefen sich die weltweiten Gaming-Einnahmen für das Metaverse im vergangenen Jahr 2022 auf stolze 9.9 Milliarden Dollar. Es wird erwartet, dass diese Zahl um mindestens 39.1 Prozent auf über 13.8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 ansteigt. Doch das ist nichts im Vergleich zum Wachstum in den folgenden Jahren. Die prognostizierten Wachstumsraten gehen davon aus, dass die weltweiten Umsätze mit Metaversen-Spielen zwischen 2023 und 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von stolzen 42 Prozent wachsen werden. Das würde zu einem Marktvolumen von 163.4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 führen.

Als grösstes Segment des Marktes werden Adventurespiele im Jahr 2023 rund 5.7 Milliarden Dollar einbringen, was 41 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht. Bis zum Jahr 2030 wird dieser Wert voraussichtlich um gewaltige 956 Prozent auf 60.2 Milliarden US-Dollar ansteigen. Actionspiele, das zweitgrösste Segment des Metaverse-Gaming-Marktes, werden in diesem Jahr voraussichtlich 3.4 Milliarden US-Dollar an Einnahmen erzielen. Es wird erwartet, dass diese Zahl in den nächsten sieben Jahren um das Zwölffache ansteigt und 43.6 Milliarden US-Dollar erreicht.

Mehr als 112 Millionen Menschen spielen im Metaverse

Die wachsende Zahl von Menschen, die ein personalisiertes und immersives Spielerlebnis im Metaverse suchen, bleibt der grösste Treiber des Umsatzwachstums von Metaverse-Games.

Letztes Jahr spielten laut Statista rund 93.7 Millionen Menschen weltweit Metaverse-Spiele. Diese Zahl wird dieses Jahr voraussichtlich um fast 20 Prozent auf 112.1 Millionen Menschen im laufenden Jahr 2023 ansteigen. Die Hochrechnungen prognostizieren jedoch, dass die Userzahl weltweit in den folgenden Jahren geradezu explodieren wird.

Im Jahr 2026 wird die Zahl der Gamer im Metaverse auf über 220 Millionen Menschen ansteigen und sich damit gegenüber 2023 fast verdoppeln. Bis Ende 2030 sollen Metaverse-Spiele mehr als 200 Millionen neue Nutzerinnen und Nutzer haben, wobei die Gesamtzahl auf 434 Millionen weltweit ansteigen würde.

Quelle: Statista (Englisch), via sportslens (Englisch)