Mehr Menschen zocken auf Smartphones als auf PC und Konsolen zusammen

Der jüngste Bericht We Are Social Digital 2021, zeigte, dass zwei Drittel der Internetnutzer und -nutzerinnen zwischen 16 und 64 Jahren Smartphones zum Spielen von Videospielen nutzen, mehr als auf PC und Konsolen zusammen.

PC-Spiele, was Laptops und Desktop-PCs umfasst, rangierten mit einer Nutzungsrate von 40.1 Prozent an zweiter Stelle. Die Statistik zeigt, dass 28.5 Prozent der User Videospiele auf Konsolen spielen, fast 10 Prozent mehr als auf Tablets, die an vierter Stelle der beliebtesten Spielgeräte stehen.

Handheld-Gaming-Geräte wie die hybride Konsole Nintendo Switch folgen mit einer Nutzungsrate von 14.6 Prozent. Die Umfrage ergab, dass Media-Streaming-Geräte und VR-Headsets mit einem Anteil von 9.6 Prozent bzw. 8.7 Prozent bei den befragten Nutzerinnen und Nutzern ganz hinten auf der Liste stehen.