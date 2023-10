Mehr als 1.7 Milliarden Videospielkonsolen in 50 Jahren

Lesedauer: 2 Minuten

Videospielkonsolen haben seit ihren Anfängen in den 1970er Jahren einen langen Weg zurückgelegt. Sie sind einfach zu bedienen und kosten viel weniger als ein High-End-Gaming-PC, was nach wie vor einer der wichtigsten Gründe für ihr beeindruckendes Wachstum ist.

Nach aktuellen Schätzungen haben Gamer in den letzten fünf Jahrzehnten mehr als 1.7 Milliarden Videospielkonsolen gekauft.

Während PCs angeblich schon immer die erste Wahl für ernsthafte Gamer waren, haben auch Spielkonsolen in den letzten Jahrzehnten weltweite an Beliebtheit gewohnnen. Die Gesamtlebenszeitverkäufe auf sind so recht beeindruckende Zahlen angestiegen.

Meistverkaufte Videospielkonsolen weltweit (in Millionen) Quellen: Statista, VGChartz, Geschäftsberichte. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Nach Hochrechnungen von Statista und VGChartz hält die PlayStation 2 auch 23 Jahre nach ihrer Markteinführung noch immer den Rekord bei den Verkaufszahlen der Videospielekonsolen. Die beliebte japanische Spielkonsole von wurde weltweit 158.7 Millionen Mal ausgeliefert. Das sind 4 Millionen mehr als die zweitmeistverkaufte Konsole aller Zeiten, der Nintendo DS. Damit hält Sony weiterhin den Thron.

Die Nintendo Switch ist nach zwei Jahren mit rückläufigen Verkaufszahlen nun im siebten Jahr auf dem Markt. Doch trotz der sinkenden Nachfrage und des erwarteten weiteren Verkaufsrückgangs im Geschäftsjahr 2024 hat sich Switch mit 128 Millionen verkauften Einheiten auf den dritten Platz der meistverkauften Konsolen aller Zeiten vorgearbeitet. Und die Gerüchte um die Nintendo Switch 2 reissen aus gutem Grund nicht ab.

Die Zahlen zeigt anschaulich dass der Game Boy von Nintendo nur knapp 10 Millionen Einheiten weniger verkauft hat und damit den vierten Platz in dieser Liste belegt. Für einen schwachbrüstigen Handheld aus dem Jahre 1989 kein schlechtes Ergebnis.

Dahingehend hat Sony mit der PlayStation 4 mit 117 Millionen verkauften Exemplaren und mit der original PlayStation mit 102 Millionen die darauffolgenden Plätze der Verkaufscharts inne.

Sonys Konsole der aktuellen neunten Generation, die PS5, rangiert mit rund 40 Millionen verkauften Exemplaren im September dieses Jahres gerade mal auf dem sechzehnten Platz dieser Liste. Die Daten zeigen auch, dass die fünf meistverkauften Konsolen aller Zeiten fast 40 Prozent der Gesamtverkäufe ausmachen.

König Sony

PlayStation bleibt mit einem Marktanteil von 52 Prozent im Jahr 2023 der absolute König im Segment der Konsolen. Der ebenfalls aus Japan stammende Spielegigant Nintendo ist zwar mit drei Konsolen in den Top Five vertreten, der gesamte Markt wird jedoch weiterhin von Sony dominiert. Laut Statista Market Insight ist die PlayStation-Reihe mit einem Marktanteil von 52 Prozent im Jahr 2023 der absolute König im Konsolenspielesegment. Die Xbox aus dem Hause Microsoft kommt mit einem Marktanteil von 22 Prozent in diesem Jahr der als zweitgrösste Konsolen-Horde daher während Player und Nintendo mit 20 Prozent darauf folgt.

Nach geografischen Gesichtspunkten betrachtet bleiben die Vereinigten Staaten der grösste Einzelmarkt für diese Art von Spielen. Nirgends wird so viel auf Konsolen gezockt wie in den USA. Die Hochrechnungen lassen erwarten, dass der US-Markt im Jahr 2023 einen Umsatz von 7.7 Milliarden US-Dollar erzielen wird, was einem Drittel des voraussichtlichen diesjährigen Gesamtumsatzes weltweit entsprechen würde,

Weit abgeschlagen rangiert Japan hingegen als zweitgrösster Markt für Konsolenspiele mit einem prognostizierten Umsatz von gerade mal 2.7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Es folgen das Vereinigte Königreich mit 2.2 Milliarden US-Dollar, Frankreich mit 1.5 Milliarden US-Dollar und Deutschland mit knapp 960 Mio. US-Dollar an Einnahmen im Videokonsolen-Segment.

Insgesamt wurden von allen Videospielkonsolen weltweit mehr als 1.7 Milliarden Exemplare verkauft. Eine unglaubliche Zahl, wenn man bedenkt, dass wir noch kein halbes Jahrhundert mit dieser Gaming-Technologie unterwegs sind.

Quellen: Statista Market Insight (Englisch), VGChartz (Englisch) via cel (Englisch)