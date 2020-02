Lego Legacy: Heroes Unboxed – Rollenspiel im Lego-Universum für iOS und Android

Fans von Lego-Spielen warteten seit der Ankündigung im August sehnsüchtig auf Lego Legacy: Heroes Unboxed, einem Rollenspiel auf Basis aller bisher bekannten Lego-Figuren der letzten 40 Jahre. Mit Gameloft arbeitete der grösste Entwickler von Mobile-Games zusammen mit The Lego Group ganz offiziell an dem Projekt. Aus dem Release im Herbst 2019 wurde allerdings nichts, denn das Spiel musste aus technischen Gründen verschoben werden. Nun ist der Titel für Android und iOS in den Stores erhältlich und ist ähnlich aufgebaut, wie die bisher bekannten Sammelkartenspiele in den App Stores.

Lego Legacy: Heroes Unboxed – Sets bauen, Spezialfähigkeiten und viele Charaktere

Wer es leid ist auf herumliegende Lego-Steine zu treten (ja, der Schmerz ist unerträglich!), könnte an Lego Legacy: Heroes Unboxed gefallen finden. Das neue Handy-Game ist ab sofort im Apple App Store und dem Google Play Store erhältlich und ist orientiert sich an Sammelkartenspiel-ähnliche Titel, wie man es bereits kennt. Ihr sammelt Lego-Figuren und berühmte Charaktere der Serie aus über 40 Jahren Lego-Geschichte. Alle haben ihre eignen Fähigkeiten und können als Team zusammengestellt und aufgelevelt werden. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab, was die taktische Tiefe erhöht.

Nebenbei werden hunderte von Bau-Sets freigeschaltet, die ihr virtuell (aber natürlich auch in der Realität!) nachbauen könnt. Die Modelle lassen sich entweder einzeln oder passend zu den Fähigkeiten in den Kämpfen des Spiels einsetzen. Natürlich alles mit dem Lego-typischen Humor gewürzt, der seit der ersten Filme des Franchise jung und alt begeistert. Integriert sind die Marken Lego Stadt, Lego Burg, Lego Ninjago, Lego Piraten und Lego Weltraum. Es sollen mit weiteren Updates zukünftig neue und bekannte Sets ins Spiel finden.

Lego Legacy: Heroes Unboxed ist für iOS und Android verfügbar und finanziert sich über In-App-Käufe. Das Spiel bietet dabei aber keinerlei Käufe, die über 11 Euro oder 10 Schweizer Franken hinaus gehen. Zumindest nicht laut den in der Beschreibung gezeigten Inhalte. Ob sich das auch einmal ändert bleibt natürlich abzuwarten.