Handyspiele werden am häufigsten deinstalliert

Im vergangenen Jahr wurden auf den Smartphones weltweit über 235 Milliarden Apps heruntergeladen, 7 Prozent mehr als im vorigen Jahr 2021. Fast die Hälfte davon entfiel auf mobile Spiele. Und während Spiele-Apps bei der Gesamtzahl der Downloads führend sind, haben sie auch die höchste Deinstallationsrate in der App-Branche.

Spiele werden am schnellsten wieder deinstalliert.

Durchschnittliche Deinstallationsrate von Android-Apps weltweit 2022 in Prozent. Daten: Statista, AppsFlyer

Im Vergleich dazu wiesen mobile Apps in den Kategorien Shopping sowie Essen und Trinken geringere Deinstallationsraten von 35 Prozent bzw. 33 Prozent auf. Reise-Apps waren mit einer durchschnittlichen Deinstallationsrate von 31 Prozent im letzten Jahr die Kategorie mit den besten Ergebnissen.

Durchschnittliche Deinstallationsrate von Android-Apps weltweit nach Kategorie (2022, in Prozent). Daten: Statista, AppsFlyer

Deinstallationsrate sinkt weltweit, während die Downloads wachsen

Die AppsFlyer-Untersuchung ergab, dass fast die Hälfte aller Android-Apps innerhalb von 30 Tagen nach dem Herunterladen deinstalliert wurde. Alarmierende 39 Prozent der Deinstallationen erfolgten sogar innerhalb der ersten 24 Stunden. Die Apps scheinen also zu einem grossen Teil am Markt vorbei entwickelt worden zu sein. Wichtig ist dabei zu beachten, dass in diese Studie nur Android-Daten eingeflossen sind. Die Nachverfolgung von iOS-Deinstallationen ist seit der Version iOS 15 deutlich eingeschränkt.

Obwohl sich die globale Deinstallationsrate im Vergleich zu 2021 um gut acht Prozent verbessert hat, sind Deinstallationen nach wie vor ein grosses Problem für Apps.

Trotzdem steigt die Gesamtzahl der Downloads in der App-Branche weiter an. Nach Angaben von Statista haben Android- und iOS-User im vergangenen Jahr weltweit über 235 Milliarden Apps heruntergeladen, rund 15 Milliarden mehr als im Jahr zuvor.

Im Jahr 2023 wird erwartet, dass die Downloads im Vergleich zum Vorjahr um weitere 11 Prozent steigen und weltweit über 262 Milliarden erreichen werden. Die Downloads in der Kategorie Spiele werden im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 135 Milliarden ansteigen.

Die Prognosen von Statista weisen darauf hin, dass sich der solide Aufwärtstrend in den folgenden Jahren fortsetzt und die Gesamtzahl der Downloads im iOS- und Android-Markt bis 2025 auf über 300 Milliarden ansteigt. Wenn davon jedoch weiterhin bald die Hälfte gleich wieder deinstalliert wird, bleibt es weiterhin schwer, die richtigen Apps für die jeweilige Aufgabe auszumachen und für die Hersteller ist es auch kein leichtes Unterfangen, mit der eigenen App wirtschaftlich erfolgreich sein zu können.

Quellen: AppsFlyer Uninstall Report 2023 (Englisch), Statista (Englisch)