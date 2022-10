Halloween auf dem Handy: Die coolsten Horror-Spiele und -Apps von Marcel Laser

Sisters: Exzellenter VR-Horror für Google Daydream und Co. VR-Horror ist irgendwie ein absolut neuer Trend, der nicht nur zu Halloween glänzt. Gute Beispiel dafür ist das neue PC-Spiel Phasmophobia, dass auf Twitch derzeit Hochkonjunktur feiert. Sisters ist ein Handy-Spiel, welches ihr ebenfalls mit VR-Brille spielen könnt. Ein Cardboard von Google reicht aus, um die Erfahrung von Sisters mitnehmen zu können. Das Spiel ist aber nicht für für schwache Nerven ausgelegt! Denn es hantiert mit sogenannten “Jumpscares” und drückt ziemlich auf die Psyche. Ihr befindet euch in einem Haus, wo man schnell merkt, dass irgendjemand – oder besser gesagt irgendetwas – euch nicht dort haben will. Geister spuken durch das Haus und lassen gruselige Puppen bewegen und Dinge erscheinen, die vielleicht im letzten Moment noch gar nicht da waren. Die volle 360-Grad-Sicht lässt euch das Erlebnis quasi mittendrin hautnah erfahren. Das ist wirklich nichts für schwache Gemüter, aber wir können aus eigener Erfahrung sagen: Ein Hit auf Halloween-Partys. ‎Sisters: A VR Ghost Story Preis: Kostenlos Sisters Preis: Kostenlos

Interaktiver Horror: The Sign bringt “The Ring”-ähnliches Feeling aufs Handy Ihr wolltet schon immer mal einen The-Ring-ähnlichen Horror-Thriller selbst erleben, statt nur anzuschauen? Mit The Sign ist nun ein in Deutschland entwickeltes Mobile Game in den App Stores aufgetaucht und stellt euch für teils schwerwiegende Entscheidungen. Ihr bekommt während der Geschichte ein Video aufs Handy, das sich von selbst abspielt. Plötzlich geht das nackte Grauen los! In The Sign agiert ihr vor allem interaktiv. Ihr könnt mit Personen im Spiel chatten, die sogar Bezug zur Realität haben. Zudem müsst ihr in Nachrichten und Dokumenten Hinweise finden, die euch weiter auf die Spur zur Lösung des Rätsels bringen. Schliesslich wollt ihr den Fluch auf dem Video so schnell wie möglich wieder los werden oder? Einfach ist das aber nicht. Ihr erlebt das komplette Spiel als interaktiven Roman. The Sign finanziert sich über Werbung und In-App-Käufe und das merkt man dem Titel auch zwischendurch an. Einige Hacks und Aufgaben kosten euch Zeit und diese kann durch Echtgeld natürlich auch beschleunigt werden. Die Atmosphäre leidet allerdings nur sehr wenig darunter. Ihr solltet dem Spiel zu Halloween zumindest Beachtung schenken. Wir hatten beim ersten Ausprobieren wirklich Spass und sollte durchaus zu Halloween begeistern. ‎The Sign Preis: Kostenlos+ The Sign – Interaktiver Geiste Preis: Kostenlos

In The Sign spielt das Spiel schon eher mit euch, als umgekehrt. (Bild: The Sign Webseite)

Telltale Games: The Walking Dead bleibt eine einzigartige Erfahrung Eine Spieleserie hat in den letzten Jahren für einiges an Furore gesorgt. The Walking Dead ist von Telltale Games zur gleichnamigen Serie entwickelt und präsentiert eine eigene Story im Universum der Zombie-Hatz. Den Anfang machen Lee und Claire, die während der Flucht vor den Untoten zu einer kleinen Familie zusammenwachsen. Doch müsst ihr während des Abenteuers teilweise sehr makabere Entscheidungen treffen. Gruppenmitglieder werden sterben und ihr versucht stellenweise alles, um dies zu verhindern. Fällt eure eigenen Entscheidungen und lebt mit den Konsequenzen. Es lohnt sich sogar, die Serie mehrmals durchzuspielen, um neue Entscheidungen auszuprobieren und zu schauen, wie sich diese auf den Verlauf auswirken. Gepaart wird das Abenteuer mit einer herausragenden Sprachausgabe und einer enorm dichten Atmosphäre. Die Geschichte ist ebenfalls exzellent erzählt und oftmals stellen sich die Nackenhaare auf, bis hin zu einem mehr als nur denkwürdigen Finale. Mittlerweile gibt es für Android und iOS auch den zweiten Teil zu spielen, der die Geschichte fortführt. Das Spiel kostet allerdings deutlich mehr, als so manch andere Titel in beiden App Stores. Die erste Episode der Serie kann kostenlos gespielt werden und gibt euch einen Vorgeschmack auf das Hauptspiel. Die weiteren Episoden müssen dann für einen kleinen Betrag hinzugekauft werden oder man kauft ein Gesamtpaket und spart dabei sogar ein wenig. Wir können die Spielereihe aber bedenkenlos empfehlen und durch die sehr gute Spielmechanik ist Telltales kleines Meisterwerk auch für Touchscreens optimiert und funktioniert hervorragend. ‎Walking Dead: The Game Preis: Kostenlos+ The Walking Dead: Season One Preis: Kostenlos