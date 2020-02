Gwent für Android: The Witcher-Kartenspiel im Google Play Store aufgetaucht

Zwar reicht es noch nicht, die Platzhirsche Hearthstone von Blizzard und Magic: The Gathering von Wizards of the Coast zu verdrängen, aber die Community hinter Gwent kann sich durchaus sehen lassen. Das Kartenspiel Gwent wurde erstmals in The Witcher 3 vorgestellt und war eigentlich ein Minispiel im eigentlich riesigen Rollenspiel von CD Project RED. Mittlerweile ist der Titel auch auf den Konsolen und Windows-PCs erhältlich und nun erscheint Gwent für Android-Smartphones.

Gwent: The Witcher Card Game erscheint im März für Android-Smartphones

Anstatt mit Geralt von Riva auf Monster-Jagd in The Witcher 3 zu gehen, gingen Fans des Spiels oftmals lieber auf die Jagd nach neuen Karten. Manch einer fing sogar einen neuen Spielstand an, nur um alle Karten zu bekommen (guckt mich nicht so an…). Gwent war dazumal bereits ein ausgefeiltes Sammelkartenspiel und ist mittlerweile auch als eigenständiger Titel für PlayStation, Xbox und Windows 10 verfügbar. Seit Winter 2019 ist Gwent zudem für Apple iPhone und iPad verfügbar. Nur Gwent für Android gab es bisher noch nicht, war aber nun einige Zeit lang in Entwicklung.

Nun dürfen Fans von Android-Smartphones und Gwent aber aufatmen. CD Projekt RED wird das The Witcher-Kartenspiel im kommenden März im Google Play Store veröffentlichen. Wer will, kann sich bereits jetzt für den Release registrieren und damit auch benachrichtigen lassen, wenn es erscheint. Zudem gibt es für Spieler, die sich vorab registrieren lassen, auch einen exklusiven Avatar für den Account geschenkt. Gwent für Android ist zudem auch für Tablets optimiert und kann sowohl auf dem Smartphone, als auch auf grösseren Geräten gespielt werden.

Die Karten repräsentieren übrigens allerhand Charaktere aus den originalen The Witcher-Spielen und Büchern. Egal ob Helden, Bösewichte, Kreaturen oder sogar diverse Kriegsmaschinerien aus dem finsteren Mittelalter. Auch diverse Zauber stehen euch zur Verfügung. Viele Karten haben einzigartige Eigenschaften und können bei taktischem Geschick zu eurem Vorteil dienen und das vorliegende Deck weiter unterstützen. Mittlerweile existiert auch eine große E-Sport-Szene rund um Gwent.