GTA Trilogy Definitive Edition kommt für iOS und Android in 2022

Es tut sich wieder etwas am Gaming-Himmel für Smartphones und Tablets und eine grosse Spiele-Serie wird erwartet. Rockstar Games kündigt sein Remaster der GTA Trilogy Definitive Edition auch für Handys an. Die Ankündigung kam ganz offiziell. Allerdings dürften einige Fans einen faden Beigeschmack haben, da Rockstar sich in der Vergangenheit mit einigen Aktionen den Unmut auf sich zog.

GTA Trilogy Definitive Edition: Rockstar geht gegen Fan-Projekte vor

Wie sehr sich Fans eine kleine Neuauflage der alten Klassiker-Spiele gewünscht haben, zeigten viele Fan-Projekte in der Vergangenheit. Nun kündigte das erfolgreiche Gaming-Studio eigene Remaster-Versionen an, die für alle verfügbaren Plattformen erscheinen soll. Laut Rockstar kommt die Trilogy noch in 2021 für PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch und die Vorgängerkonsolen sowie für den PC. In Laufe der ersten Jahreshälfte 2022 ist auch eine Veröffentlichung für Android und iOS geplant.

Die Verbesserungen sollen weitreichend sein, ohne sich zu weit von der originalen Ästhetik zu entfernen. Das Original soll wiedererkennbar bleiben und doch sind moderne Anpassungen an heutige Grafik-Standards und moderneres Gameplay geplant. Die ganz alten Teile werden übrigens aus den Stores entfernt und durch die neuen Remaster-Versionen ersetzt. Erstere sind dann nicht mehr zum Kauf verfügbar.