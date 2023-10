Grossbritannien auf dem Weg zur grössten Gaming-Nation der Welt

Lesedauer: 2 Minuten

Gaming ist längst mehr als nur ein Hobby. Es ist auch ein Kulturphänomen geworden. Und derzeit sieht es aus, als würden die USA und China, die momentan den Gaming-Markt dominieren, bis in vier Jahren von Grossbritannien abgelöst.

Es wird erwartet, dass die Gaming-Industrie im Jahr 2023 einen weltweiten Umsatz von fast 335 Milliarden Dollar erzielen wird. Das entspricht einer Steigerung von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rund 75 Prozent dieses Umsatzes werden voraussichtlich aus den Vereinigten Staaten und aus China kommen, den beiden grössten Spielmärkten der Welt. Dennoch liegen die beiden Länder weit hinter dem Vereinigten Königreich zurück, wenn es um die Durchdringung des Gaming-Segments geht.

Nach aktuellen Hochrechnungen wird das Vereinigte Königreich bis zum Jahr 2027 die grösste Gaming-Nation der Welt werden, da 70 Prozent der Bevölkerung Videospiele spielen.

Japan auf Platz zwei

Japan fällt bis dahin auf den zweiten Platz zurück, während Nigeria unter die Top drei der grössten Zocker-Nationen aufsteigt. Obwohl Japan seit Jahren die grösste Gaming-Nation der Welt ist, wird sich das in Zukunft ändern. Laut Statista Digital Market Outlook hat das Land in den letzten fünf Jahren einen Spitzenplatz in Bezug auf die Marktdurchdringungsrate im Gaming-Segment eingenommen. Im Jahr 2022 betrachteten sich stolze 58 Prozent der Menschen in Japan als Gamer. Das Grossbritannien hingegen als zweitgrösste Gaming-Nation hatte den gleichen Anteil von 58 Prozent an Gamern. Südkorea, Heimat vieler E-Sport-Eliten und -Organisationen, liegt mit 57 Prozent der Bevölkerung, die Videospiele spielen, an dritter Stelle. Mexiko und Schweden folgten mit 53 Prozent bzw. 51 Prozent.