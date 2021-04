Genshin Impact: Update 1.5 mit neuen Weltbossen und Housing-Feature kommt

Genshin Impact bekommt mit Update 1.5 eine nahezu schon wegweisende Version ausgerollt, die viele Änderungen im Spiel vornimmt. Es kommen so nicht nur neue Weltbosse ins Spiel, sondern auch die von Fans heiß erwartete Housing-Funktion ist integriert. Zudem geht es mit der Legende von Zhongli weiter und es erwartet euch ein mächtiger Endboss. Wir verraten euch im Überblick, was alles in dem Update steckt.

Genshin Impact Update 1.5: Zhongli, Housing, neue Weltbosse und mehr

Der Legendenauftrag von Fan-Liebling Zhongli geht weiter und damit auch in die zweite Runde. Wer hier mehr über die Hintergrundgeschichte des Charakters erfahren will, der einen ganzen Gott verbannen konnte, dürfte hier auf seine Kosten kommen. Zudem führt Mihoyo mit Eula einen neuen 5-Sterne-Charakter ein. Sie nutzt Cryo als Element und ein Großschwert für den Angriff. Yanfei hingegen ist ein Pyro-Charakter, 4-Sterne selten und nutzt einen Katalysator. Während letztere direkt mit dem neuen Zhongli-Banner verfügbar wird, kommt Eula erst in einem neuen Banner einige Wochen später vor.

Interessant dürften auch die neuen Weltbosse sein. Mit Azhdaha kommt ein mächtiger Echsenkönig mit Geo-Fähigkeiten ins Spiel, der wöchentliche Belohnungen verspricht. Zudem ist mit dem neuen Genshin Impact Update auch eine neue Cryo-Hypostase im Drachengrat zu finden. Es erwartet euch auch der Abyss Lector, der eine Art von Dimension-Elektro-Gegner sein soll.