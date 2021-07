Genshin Impact Update 2.0: Cross-Save mit PlayStation – Nintendo Switch Version kommt

Der mobile Open-World-Hit Genshin Impact ist für Smartphones und PC eingeschlagen. Auch auf der PlayStation ist er beliebt, doch ist Cross-Save bislang nur zwischen Handys (Mobile) und Windows-Geräten möglich. Das soll sich laut Mihoyo mit dem Genshin Impact Update 2.0 in Zukunft ändern! Der Titel kommt auch für die Nintendo Switch.

Genshin Impact Update 2.0: PlayStation bekommt Cross-Save!

Lange Zeit wurden PlayStation-Spieler vom Cross-Save-Feature “ausgesperrt”. Denn der Spielstand wurde bislang nur zwischen PC und dem Mobile Game transferiert. Wer also auf dem PC gespeilt hat, konnte nahtlos am Smartphone weiter machen und auch umgekehrt. Mit der PlayStation war das bislang nicht möglich. Wie die Entwickler:innen aber nun mitteilen, soll Cross-Save im Genshin Impact Update 2.0 auch für die PlayStation endlich möglich werden.

Somit könnt ihr eure Reise auch im PSN fortsetzen. Besitzer:innen einer PlayStation 5 profitieren zudem von einer 4K-Auflösung und bis zu 60 Bilder pro Sekunde. Wie genau die Verschmelzung zwischen PSN und Mihoyo-Profilen aussehen soll, ist allerdings noch nicht klar. Es handelt sich hierbei um eine Nachricht der Mihoyo sehr nah stehenden Fan-Seite “Genshin Post”, die allerdings eine hohe Trefferrate für interne Informationen aufweist. Vermutungen über eine Cross-Play.

Warum die Implementierung allerdings so spät erst kommt, bleibt unklar. Fans geben seit langer Zeit Sony die Schuld, wie in vielen Foren zu lesen ist. Ob das so stimmt, ist allerdings sehr zweifelhaft. Denn Spiele wie Fortnite, Rocket League, Final Fantasy 14, Destiny 2, Dauntless, Call of Duty und viele viele mehr, unterstützen die Funktion ohne jegliche Probleme. Ob Sony hier tatsächlich die Schuld trägt, ist daher eher unwahrscheinlich. Ausgeschlossen werden kann das aber natürlich nicht.