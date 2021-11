Genshin Impact: 151 Millionen US-Dollar pro Woche

Als eines der umsatzstärksten Handyspiele bringt Genshin Impact seiner grossen Userbasis weiterhin beeindruckende Einnahmen. Nach der kürzlichen Einführung der Version 2.1 des Spiels sind die Ausgaben der Spielenden jedoch geradezu explodiert und haben neue Rekordhöhen erreicht.

Aktuelle Zahlen gaben Menschen für Lootboxen in Genshin Impact in den ersten sieben Tagen des Septembers nach der Veröffentlichung von Version 2.1 unfassbare 151 Millionen US-Dollar via In-App-Käufe aus; mehr als im gesamten August.

Hat der Open World Hit sein Gacha-Gameplay-Prinzip überspannt?

Über 70 Millionen Downloads in weniger als einem Jahr

Der chinesische Publisher MiHoYo hat seit dem Start von Genshin Impact im September 2020 einen starken Schwerpunkt auf den Live-Betrieb gelegt und regelmässig neue Inhalte und Charaktere in den Titel eingeführt, um die Community bei Laune zu halten.

Version 2.1, bekannt als „Floating World Under the Moonlight“, brachte neue Charaktere wie Raiden Shogun und die kostenlose PlayStation-exklusive Aloy aus Horizon Zero Dawn. Das letzte Update ermöglichte es den ausserdem, nie zuvor gesehene Inseln zu erkunden und ein neues Waffen-Event-Wunsch- und Angelsystem einzuführen.

Dies hat in Summe die Zahl der aktiven Installationen von Genshin Impact in die Höhe schnellen lassen, so dass das Spiel schon vor seinem ersten Jahrestag beeindruckende Download-Zahlen erreicht hat.