Gaming bei 55- bis 64-Jährigen steigt in drei Jahren um 32 Prozent

Die Gaming-Landschaft entwickelt sich rasant und trotzt gewissen Stereotypen, die traditionelle Spieler und Spielerinnen lange Zeit definiert haben. Jüngste Forschungen zeigen, dass typische Gamer zwar relativ jung sind, es aber auch unter den Älteren einen wachsenden Appetit auf digitale Spiele zu verzeichnen gibt.

Laut kürzlich veröffentlichter Zahlen ist die Anzahl der Gamer im Alter zwischen 55 und 64 Jahren seit 2018 um 32 Prozent gestiegen. Es ist die am schnellsten wachsende Demographie für Gamer weltweit.

Zusätzlich, basierend auf dem Bericht, stieg die Anzahl der Mobile Gamer im Alter von 45+ in Nordamerika um 17 Prozent im Jahr 2020. Das war der höchste Anstieg unter den verschiedenen Altersgruppen. Der Anstieg war auch höher als der insgesamte Zuwachs von 12 Prozent bei den aktiven Mobile Gamer.

Zum Vergleich: Bei den 25- bis 44-Jährigen lag der Anstieg bei 13 Prozent, während bei den 13- bis 24-Jährigen ein Sprung von lediglich 3 Prozent zu verzeichnen war. In der untersten Altersgruppe, den Zwei- bis 12-Jährigen, gab es in diesem Zeitraum einen Anstieg von 9 Prozent.

Darüber hinaus zeigt ein Bericht von GWI, dass die Mehrheit der älteren Gamer zum Spass und zur Entspannung spielt. Ihr Lieblingsgenre ist Action-Adventure, während Puzzle an zweiter Stelle steht.

Etwa 24 Prozent der Eltern und Grosseltern sehen das digitale Spielen sogar als Familienzeit an. Diese Einschätzung ist wahrscheinlich auch durch die Corona-Pandemie beeinflusst worden. Auch wenn die Pandemie wesentlich zum Anstieg beigetragen hat, ist sie nicht für das gesamte Wachstum verantwortlich. Laut AARP ist die Zahl der Gamer in der Altersgruppe von 50+ in den drei Jahren zwischen 2016 und 2019 von 40.2 Millionen auf 50.6 Millionen Menschen angestiegen.