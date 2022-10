Fünf Milliarden US-Dollar Umsatz durch die fünf umsatzstärksten Games

Nach aktuellen Zahlen haben die fünf umsatzstärksten Handyspiele der Welt – Honor of Kings, PUBG Mobile, Genshin Impact, Candy Crush Saga und Roblox – in den ersten acht Monaten des Jahres fast 5 Milliarden US-Dollar an Einnahmen erzielt.

Honor of Kings. Bild: Tecent

Tencent immer noch auf dem Thron

In der Welt der Handyspiele stechen zwei Titel heraus, wenn es um die Ausgaben der Spieler geht. Die Daten von Statista und AppMagic zeigen, dass die Megahits von Tencent, Honor of Kings und PUBG Mobile, immer noch weitaus höhere Umsätze erzielen als jedes andere Smartphonespiel.

In den ersten acht vergangenen Monaten des laufenden Jahres 2022 hat Honor of Kings über 1.3 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und war damit das umsatzstärkste Handyspiel weltweit. Auch Tencents MOBA-Megahit PUBG Mobile erreichte in diesem Jahr 273 Millionen Downloads und über 8 Milliarden US-Dollar Einnahmen seit dem Release.

Im vergangenen Jahr war PUBG Mobile noch lange das umsatzstärkste Game überhaupt.

PUBG Mobile belegt den zweiten Platz auf der Liste der umsatzstärksten Handyspiele. Die Statistiken zeigen, dass PUBG Mobile betrachtet nach monatlich aktiven Gamern, das beliebteste Handyspiel der Welt ist. Es hat 1.2 Milliarden US-Dollar eingebracht in diesem Jahr. Das sind 200 Millionen US-Dollar mehr als das drittplatzierte Genshin Impact.

Die beiden Tencent-Titel Honor of Kings und PUBG Mobile erzielten in diesem Jahr einen Umsatz von über 2.5 Milliarden Dollar, das ist mehr als Genshin Impact, Candy Crush Saga und Roblox zusammen.

Die Daten von AppMagic zeigen, dass Gamer in Genshin Impact während acht Monaten knapp über 1 Milliarde US-Dollar für das Spiel ausgegeben haben!

Candy Crush Saga und Roblox runden die Top-Fünf-Liste mit 758 Millionen US-Dollar bzw. 612 Millionen US-Dollar bisherigen Umsatz im laufenden Jahr ab.

Handyspiele erreichen in diesem Jahr 149 Milliarden US-Dollar Umsatz und über 1.6 Milliarden Menschen

Die steigenden Umsätze der umsatzstärksten Smartphone-Spiele zeigen, wie schnell der gesamte Markt wächst. Laut der Statista-Studie wird erwartet, dass Handyspiele in diesem Jahr 149 Milliarden Us-Dollar Umsatz machen werden, gegenüber 140 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Etwa 60 Prozent dieses Umsatzes, also knapp 90 Milliarden US-Dollar, werden in den beiden grössten Märkten, China und den Vereinigten Staaten, erzielt.

Der durchschnittliche Umsatz pro spielende Person wird im Vergleich zum Vorjahr um geschätzte 16 Prozent von 78.18 US-Dollar auf 91.27 US-Dollar ansteigen. Statista geht jedoch davon aus, dass die Zahl der Menschen, die Spiele auf ihren Smartphones spielen, in diesem Jahr um 10 Prozent auf 1.63 Milliarden sinken wird. Mit verantwortlich für diesen Trend wird das Abflauen der SARS-2 CoVID-19 Corona-Pandemie sein.

Trotzdem wird die gesamte Branche in den folgenden Jahren weiter wachsen und die Zahl der Mobile Gamer bis 2026 auf über 1.8 Milliarden ansteigen.

Quellen: Statista (Englisch), appMagic (Englisch), sfs (Englisch)