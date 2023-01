Fortnites Rückkehr zur Bestform?

In den ersten Saisons von Fortnite gab es die seltensten Skins, die man finden kann, wie Black Knight, The Reaper und Omega. Diese Skins gehören heute nicht nur zu den seltensten, sondern auch das Kartenlayout von Fortnite war eine zentrale Erinnerung an die Geschichte der Spieler.

Was würde ein Battle Royale geschicklichkeitsbasierter machen, als einen Haufen Ziegelsteine zusammenzusetzen, um im Handumdrehen einen Turm zu bauen? Nicht viel, sage ich! Die Menschen liebten die Funktion und passten sich ihr an. Professionelle Gamer wie Ninja führten riesige Schlachten im Himmel, bei denen sie Materialien kreativ einsetzten, nur um genau das zu tun. Die Blaupause für den Erfolg von Fortnite lag vor uns und sollte sich über Jahre hinweg bewähren. Leider war dies auch der Grund für seinen Aufstieg und seinen Niedergang.

Viele Gamer glauben, dass Fortnite seinen Weg verloren hat, als es Popkultur-Ikonen für die Massen beisteuerte, die sich in seine sich ständig weiterentwickelnde Welt wagten. Ja, das Spiel begann ohne Hype und Tiktok-Tänze, aber es hatte immer Comedy und Weltenbau in seiner Basisversion. Ich erinnere mich sogar daran, dass. ich das Gründerpaket gekauft habe, sehr zum Missfallen meines Freundeskreises, und dass mir das, was es zu bieten hatte, ziemlich gut gefallen hat. Ich hätte nie gedacht, dass es zu dem werden würde, was es heute ist, aber es hat meine Aufmerksamkeit für einige Zeit mit seinen Erzählungen und Kommentaren gefesselt. Hat Fortnite seinen Weg verloren, als es versuchte, die Fans von allem und jedem aus der Popkultur anzusprechen? Lasst uns das mal genauer beleuchten.

Das Kartenlayout und die Kartenupdates sind ein Hauptgrund für die Unzufriedenheit – ja gar den Hass – auf die Weiterentwicklung in Fortnite, da viele die Einfachheit der ursprünglichen Karte als das ansehen, was im Spiel so bleiben sollte. Mit dem Jahreszeiten-Feature wurden Biome zusammen mit grossen Geländeunterschieden und verschiedenen Wetterzyklen eingeführt. So gibt es in Fortnite zum Beispiel Tornados und viele fragen sich, was der Grund für diese überhaupt sein soll. Der Wechsel von einer Karte, die viele Menschen wegen der einfachen Navigation und der offenen Erkundungsmöglichkeit geliebt hatten, zu einer Karte, die sehr detailliert und verwinkelt wurde, verärgerte eine grosse Gamer-Fanbasis.

Ende der Saison, Ende der Location

Die Saisonenden zerstörten geliebte, ikonische Orte wie Retail Row, Tilted Towers und Salty Springs. Die Leute sahen dies als eine Form der Veränderung ihres Lieblings-Battle-Royale-Spiels an, bei der das, was das Spiel ausmachte, herausgenommen und durch neue Ideen ersetzt wurde, um die Geschichte von Fortnite irgendwie künstlich am Laufen zu halten.

Waffen

Zu allem Überfluss tauschte Epic Games auch noch viele geliebte Waffen gegen neuere aus, wie z. B. die beliebte Pump Shotgun. Die Fans gingen sogar so weit, dass sie ihr Spiel nicht mehr aktualisierten, um die älteren Seaons so oft zu spielen, wie sie wollten.

IP Import

Mit der Zeit schien Epic Games einen besseren Ersatz für liebgewonnene Items im Spiel zu suchen und griff auf globale Marken und Charaktere wie Marvel’s Avengers zurück. Dieser Import von intellektuellem Eigentum nahm mehr und mehr zu. In jüngerer Zeit konzentrierte sich das Spiel auf Figuren und Waffen aus Star Wars, Marvel und Rick & Morty. Es war nicht die Einbeziehung dieser Franchises, die viele Fans aus der Bahn warf, sondern die Einbeziehung in die Battle Passes, die andere störte.

Doch die Fans warteten monatelang auf den nächsten Battle Pass und wurden von einem IP-Charakter begrüsst, anstatt von einem kreativen Charakter aus dem Kopf von Epic Games. Es war sicherlich nichts Falsches daran, Charaktere wie Naruto, Goku und Kratos aufzunehmen, allerdings lag der Fehler am Ende bei Epic Games, da sie nicht mehr so originell sind, wie sie es einst mit Fortnite waren. Es war einfach keine Neuerung mehr, sondern eine Figur aus einem anderen Universum, die man mögen konnte oder eben auch nicht.