Fortnite für iOS und Android: Epic Games will gegen Google und Apple vor Gericht

Es ist schon fast nicht mehr zu glauben, was sich in der Gaming-Szene gerade abspielt. Mit Fortnite ist eines der erfolgreichsten Videospiele der vergangenen fünf Jahre aus dem App Store und mittlerweile auch wieder aus dem Play Store verschwunden. Google und Apple haben das Spiel wegen unlauterer Praktiken von Epic Games aus den virtuellen Kaufhäusern verbannt. Nun will Epic Games gegen die Unternehmen vor Gericht ziehen und wirft ihnen genau das gleiche vor.

Fortnite Mobile: Epic Games “Kampf” gegen die Gebühren von Apple und Google

Die Richtlinien der App Stores von Apple und Google sind eigentlich klar definiert. Es dürfen Bezahlinhalte wie Mikrotransaktionen nur über die jeweiligen Plattformen abgewickelt werden. Das heisst im Klartext, dass sowohl Apple als auch Google 30 Prozent des Betrages für sich einstreichen. Dafür stellen sie aber auch die Plattform für die Verbreitung und Updates zur Verfügung. Bei Apple war Epic Games damals gezwungen den App Store zu nutzen, da es keine Möglichkeiten gibt Fortnite auch ausserhalb der Apple-Plattform auf einem iPhone oder iPad zu installieren.

Bei Android sieht das natürlich anders aus, hier ist Fortnite über die Epic Games App erhältlich, die ihr ganz einfach über die Webseite des Publishers installiert. Dennoch wollte Epic Games in den Play Store rein und war gefühlt Jahre in Verhandlungen mit Google, was die Gebühren für Mikrotransaktionen angeht. Schliesslich erzielt man über die jeweiligen App Stores drastisch mehr Installationen, da die Apps erst in den virtuellen Kaufhäusern gesucht werden, statt über Drittanbieter-Webseiten. Schliesslich birgt es auch ein Sicherheitsrisiko.

Nun hat Epic Games allerdings in Fortnite für iOS und Android die Wahl geschaltet, ob Spielerinnen und Spieler lieber über Google oder Apple bezahlen wollen oder nicht doch über Epic Games selbst. Natürlich wurden auch die Preise dafür kommuniziert: 9,99 US-Dollar bei Apple und Google bzw. 7,99 US-Dollar bei Epic Games für rund 1000 V-Bucks. Die vom Entwicklerstudio eingeführte Rabattaktion machte das V-Bucks-Angebot im hauseigenen Shop natürlich wesentlich günstiger. Nun sahen sich Google und Apple gezwungen die App innerhalb kürzester Zeit aus den App Stores zu entfernen, da Epic Games damit die Gebühren wohl vorsätzlich umgehen wollte. Fortnite kann also für iOS und Android nicht mehr aus dem App- und Play-Store heruntergeladen werden.