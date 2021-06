Final Fantasy 1-6 werden als Remaster-Versionen für Android und iOS neu aufgelegt

Die E3 in Los Angeles ist in vollem Gange, zwar nur virtuell, aber immerhin. Anders als viele andere grosse Publisher, hatte aber vor allem Square Enix eine tolle Ankündigung für Smartphone-Gamer. Wer die ersten sechs Teile der Final Fantasy-Serie verpasst haben sollte, kann diese bald in neuem Glanz nachholen. Final Fantasy 1-6 erscheinen als neue Remaster-Versionen für Android und iOS.

Final Fantasy 1-6 als “Pixel Remaster”: Überarbeitete Grafik und besserer Sound

Anscheinend möchte Square Enix auch weiterhin die alten Spiele der Final Fantasy Reihe pflegen (manch anderer würde vielleicht auch “melken” sagen) und veröffentlicht die bereits bestehenden mobilen Versionen in einer aufgehübschten Variante. Das sogenannte Pixel Remaster von Final Fantasy 1-6 soll aber keine Komplett überarbeitete Grafik mitbringen, sondern die charmante Pixel-Optik nur im Detail verbessern. Auch soll der Sound angepasst werden. Mehr Details zum Thema liegen aktuell aber nicht vor.

Final Fantasy 1 erschien ursprünglich 1987 für das NES von Nintendo. Der sechste Teil hingegen kam 1994 auf den Markt und erschien damals auf dem SNES ebenfalls nur für eine Nintendo-Konsole. Mittlerweile sind die Spiele der Serie aber auf vielen Plattformen Zuhause. Aktuell könnt ihr Final Fantasy 1-9 (!) sowohl auf Android als auch auf iOS spielen. Square Enix vertreibt die Games allerdings als Vollpreistitel. So werden für Final Fantasy 1 ganze 9 Euro / SFr fällig. Für jüngere Teile sogar bis zu 20 Euro / SFr.