Die Zukunft des Mobile Gaming in China

In den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums, die weltweit den grössten Anteil an Mobiltelefonen haben, ist der Markt für mobile Spiele in den letzten Jahren explodiert. Insbesondere nach der SARS-2 CoVID-19 Pandemie. Als grösster Spielemarkt in der Region und weltweit ist China das beste Beispiel für ein immenses Marktwachstum.

Nach aktuellen Prognosen wird erwartet, dass die chinesische Mobile-Games-Branche in diesem Jahr 41.5 Milliarden US-Dollar an Einnahmen generieren wird und damit 50 Prozent mehr als vor Corona. Der gesamte Markt wird in den folgenden Jahren weiter wachsen und bis 2025 einen Wert von über 60 Milliarden US-Dollar erreichen. Das ist mehr Umsatz als die europäischen und nordamerikanischen Märkte für mobile Spiele zusammen ergeben werden.

Chinesische Mobile Games-Umsätze verdoppeln sich in vier Jahren

Als das am schnellsten wachsende Segment der Spieleindustrie werden Handyspiele in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von mehr als 110 Milliarden US-Dollar erzielen. Etwa 40 Prozent dieses Wertes werden aus China kommen, wo fast ein Drittel aller Handyspieler weltweit lebt.

Laut aktuellen Zahlen hat der chinesische Markt für mobile Spiele in den letzten Jahren das beeindruckendste Wachstum erlebt. Im Jahr 2017 wurde die gesamte Branche auf 19.2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Seitdem haben sich die Umsätze mit mobilen Spielen in dem Land verdoppelt und werden im aktuellen Jahr 2021 schon 41.5 Milliarden US-Dollar erreichen.