Die umsatzstärksten Spiele verlieren 2023 enorm

Die Megahits des chinesischen Tech-Giganten Tencent bzw. dessen Marke Level Infinite , Honor of Kings und PUBG Mobile, dominieren weiterhin den Markt für mobile Spiele mit weitaus höheren Einnahmen als alle anderen Titel. Dennoch sind auch die Umsätze dieser beiden Spiele weit von den Zahlen des letzten Jahres entfernt.

Obwohl sich die Handyspiele-Industrie von den Herausforderungen des Jahres 2022 erholt hat, nehmen die weltweit umsatzstärksten Spiele-Apps in diesem Jahr deutlich weniger Geld über In-App-Käufe ein. Sie alle haben in acht Monaten Hunderte von Millionen US-Dollar eingenommen, aber die Statistik zeigt, dass es schwer sein wird, die Zahlen von 2022 im verbleibenden Teil des Jahres zu erreichen.

Laut den von Statista und AppMagic vorgelegten Daten haben die fünf umsatzstärksten Handyspiele weltweit – Honor of Kings , PUBG Mobile , Candy Crush Saga, Genshin Impact und Roblox – seit Jahresbeginn rund 3.1 Milliarden US-Dollar eingenommen. Dem gegenüber stehen wahnsinnige 7.4 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr 2022 bis zum August.

Trotz des Gegenwinds und der Herausforderungen, denen sich die mobile Spieleindustrie im Jahr 2022 gegenübersah, erwirtschafteten Spiele-Apps weiterhin Milliarden von US-Dollar an Einnahmen durch ihre massive Verbreitung. Allerdings zeigen aktuelle Acht-Monats-Zahlen, dass die Menschen viel weniger für ihre Lieblingstitel ausgeben als im Vergleich mit dem vergangenen Jahr.

Weltweiter Umsatz der fünf umsatzstärksten Handyspiele 2023 / 2022 (in Millionen US-Dollar). Quellen: Statista, AppMagic. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Als das umsatzstärkste Handyspiel der Welt hat Honor of Kings zwischen Januar und August fast 865 Millionen US-Dollar eingenommen. Im vergangenen Jahr 2022 jedoch waren es über 2.2 Milliarden US-Dollar weltweit. Auch die Ausgaben der PUBG Mobile-Gamer sind deutlich gesunken. Im letzten Jahr hat der Titel weltweit mehr als 1.7 Milliarden US-Dollar eingenommen. Die Achtmonatszahlen für 2023 zeigen einen deutlichen Rückgang der In-App-Ausgaben auf etwa 636 Millionen US-Dollar.

Genshin Impact verzeichnete einen noch stärkeren Rückgang: Im letzten Jahr gaben die Spieler:innen in Genshin Impact ganze 1.56 Milliarden US-Dollar für das Spiel aus. Das waren sind 23 Prozent mehr als im Jahr 2021 davor. Es wird jedoch schwierig, wenn nicht sogar unmöglich sein, diese Zahl im laufenden Jahr 2023 zu erreichen. In den vergangenen acht Monaten des Jahres hat das Action-Rollenspiel von MiHoYo gerade mal 572 Millionen US-Dollar eingenommen, also nur ein Drittel des Umsatzes des Vorjahres 2022.

Candy Crush Saga und Roblox kämpfen gegen den Negativtrend

Die Daten von Statista und AppMagic zeigen, dass indes Candy Crush Saga und Roblox die einzigen beiden Titel auf der Top-Fünf-Liste sind, die in diesem Jahr gegen den negativen Trend ankämpfen.

Im Jahr 2022 gaben die Menschen in Candy Crush Saga 1.03 Milliarden US-Dollar für In-App-Käufe ausgegeben. Diesen Umsätzen stehen 884 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor gegenüber. Die Statistiken zeigen, dass der Titel in den acht Monaten des Jahres 2023 weitere 592 Millionen US-Dollar einspielte, was 60 Prozent der Einnahmen des letzten Jahres entspricht.

Nach einem Abschwung und einem Rückgang der Gamer-Ausgaben um circa 100 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 ist Roblox ebenfalls auf dem Weg, die Zahlen des letzten Jahres zu erreichen. Die Hochrchnungen zeigt, dass die Ausgaben für den Titel in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres 2023 ganze 498 Millionen US-Dollar erreichten. Verglichen mit 862 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 ist das nicht schlecht.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Smartphone-Gaming-Branche angesichts der Entwicklungen weiter bewegen wird. Viel Geld wird immer noch verdient mit den Apps, die zumal auf In-App-Käufen und Free2Play basieren.

Quellen: Statista (Englisch), AppMagic (Englisch) via Ce (Englisch)