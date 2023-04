Die meistverkauften Videospiel des Jahres 2022

Lesedauer: 2 Minuten

Videospiele sind weiterhin sehr populär. Wir schauen uns kurz an, welche Games vergangenes Jahr in Europa am beliebtesten waren. Dazu lohnt es sich, die Umsätze zu beleuchten, die die Spiele den Unternehmen bescherten.

Als grösster Umsatzbringer von Electronic Art führt die FIFA-Fussballgamereihe regelmässig die Jahresendcharts in Europa an. So auch im vergangenen Jahr, als FIFA 23 in allen europäischen Ländern die Nummer eins auf den Videospielcharts belegte.

Nach aktuellen Zahlen war FIFA 23 das meistverkaufte Videospiel des Jahres 2022 in Europa, gemessen an den physischen Verkaufszahlen für PC und Konsole.

Football’s coming home

Analysen gehen davon aus, dass die enorme Popularität des Mannschaftssports Fussballs in Europa massgeblich treibt den Verkauf von FIFA-Spielen antreibt. Im Laufe der Jahre haben die FIFA-Videospiele in ganz Europa eine grosse Fangemeinde gewonnen, was nicht verwundert, wenn man bedenkt, dass Fussball die beliebteste Sportart auf dem alten Kontinent ist.

Doch die weiteren Spiele sind ebenfalls interessant.