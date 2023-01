Die fünf umsatzstärksten Handyspiele machten 7.2 Milliarden US-Dollar in 2022

Platz eins und drei gewinnen, Platz zwei verliert

Honor of Kings, Genshin Impact und Candy Crush Saga verzeichneten ein Umsatzwachstum, während die Einnahmen von Roblox und PUBG Mobile zurückgingen. Das verwundert zunächst, ist PUBG Mobile doch seit langem an der Spitze der Mobile Gaming-Charts und auch in den vergangenen Jahren auf Platz zwei der Umsatzlisten weltweit zu finden.

In der Welt der Handyspiele stechen zwei Titel heraus, wenn es um die Ausgaben der Gamer geht. Die Daten von Statista und Mobile Gamer zeigen, dass die beiden Megahits aus dem Hause Tencent, Honor of Kings und PUBG Mobile, immer noch weitaus höhere Einnahmen erzielen als jedes andere Handyspiel. Doch während die Gewinne von Honor of Kings stiegen, musste PUBG Mobile einen Rückgang hinnehmen.

Als weltweit umsatzstärkstes Handyspiel erzielte Honor of Kings im Jahr 2022 einen Umsatz von über 2.2 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1.76 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor. Auf der anderen Seite sanken die Ausgaben der PUBG Mobile-Spieler im Jahresvergleich um fast 300 Millionen US-Dollar, von über 2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 1.72 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr. Die beiden Tencent-Titel haben im vergangenen Jahr fast 4 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht, das ist mehr als Genshin Impact, Candy Crush Saga und Roblox zusammen.