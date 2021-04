Diablo Immortal: Neuer Alpha-Test bringt PvP und Raids ins Mobile Game

Mit der Vorstellung von Diablo Immortal schoss sich Blizzard damals auf der Blizzcon 2018 vor drei Jahren selbst ins Knie. Die Fans waren nicht amüsiert, da sie eher neues zu einem grossen PC-Titel vermuteten. Mittlerweile ist der mobile Ableger aber ein heisser Mobile-Gaming-Kandidat und wird auch entsprechend erwartet. Ein zweiter Alpha-Test soll das Spiel zudem deutlich erweitern.

Diablo Immortal bekommt PvP-System und Raids mit bis zu 48 Spielern

Seit langer Zeit ist Diablo Immortal schon in Entwicklung, bekommt aber nun immer öfter sogenannte Alpha-Testphasen spendiert, wo eine limitierte Anzahl an Interessierten und Medien teilnehmen können. Nun startet ein zweiter Testlauf, der einige hochgradige Änderungen mit sich bringt. Erstmals ist ein fraktionsbasiertes PvP-System zu sehen, mit dem Kreuzritter eine neue Klasse und es können neue Dungeons und Regionen erkundet werden.

Das PvP-System ist an “King of the Hill” angelehnt und bietet zwei Fraktionen. 500 Spielerinnen und Spieler bilden weltweit die “Unsterblichen” und werden vom Rest der Spielerschaft, den sogenannten “Schatten”, angegriffen. Letztere müssen sich allerdings erst gegen Wächter der Unsterblichen durchsetzen und auch auf Raubzüge gegen deren Schatzkammern gehen. Am Ende einer Saison treten die besten Unsterblichen gegen die besten Schatten an. Hier haben die Schatten dann die Möglichkeit zu Unsterblichen aufzusteigen. Eine Saison soll zwischen einem und drei Monate dauern.