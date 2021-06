Das mit Spannung erwartete mobile RPG Alchemy Stars veröffentlicht

Alchemy Stars wurde von TourDog Studio entwickelt und ist ein neues Online-Strategie-Mobile-RPG, das heute weltweit für iOS – und Android-Geräte veröffentlicht wurde. Laut Hersteller ist das Game innovativ, weil es das Online-Strategie-RPG und Karten-Sammel-Gameplay kombiniert, um eine epische Geschichte zu erzählen, die in fesselnde Grafiken und dynamische Musik verpackt ist. Mit über einer Million Vorregistrierungen weltweit ist Alchemy Stars schon jetzt beeindruckend.

Die Abenteuer in der Welt von Astra, in der Alchemy Stars spielt, ereignen sich in einer Fantasiewelt, die Wissenschaft und Magie miteinander verbindet, mit einem strategischen Gameplay mit rundenbasierten Kämpfen, bei denen man Attribute der Elemente beherrschen muss, um den besten Angriffsplan zu wählen. Es gibt einen optionalen Auto-Kampf-Modus, der das Spiel für RPG-Fans jeder Spielstärke zugänglich macht.

Die lebendige und vielfältige Besetzung der Helden und Heldinnen soll den besonderen Reiz des Spiels aus machen. Die einzigartigen Persönlichkeiten der Anime-Figuren werden durch ihre detaillierten Charaktermodelle, Outfits und Kampfanimationen dargestellt, die von international anerkannten Synchronsprechern und Specherinnen zum Leben erweckt werden. Zu vier neuen Charakteren wurden bereits Informationen vor dem Spielstart veröffentlicht: Philyshy, Pact, Uriel und Nikinis.

Intel Chief Philyshy vom Phantom Rapier der Illumina Federation: sanft, zugänglich mit einer gefährlichen, rebellischen Seite

Pact of the True Order: loyal, ehrlich, konzentriert, streitlustig

Nikinis: eine ätherische Schönheit mit einer fragmentierten Erinnerung aus den Weiten von Astra

Uriel: Eine Ritterin aus Lumopolis und einer der berühmten Vier Engel, pessimistisch und abweisend

Das Spiel im Anime-Art-Stil will in einer geschichtsträchtigen Welt, die Magie und Technologie miteinander verbindet, ein spannendes Gameplay mit einer Mischung aus RPG, Kartensammeln und Strategie bieten. Dabei muss man seine Charaktere aus sechs verschiedenen Fraktionen nicht nur leveln, sondern zu Truppen zusammenstellen, um unterschiedlichste Monster zu besiegen. In den einzigartigen Spielabschnitten mit farbigen Kacheln müssen dann die eigenen Truppen angeordnet werden, um taktische Angriffe zu landen.