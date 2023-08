Command & Conquer: Legions erscheint noch dieses Jahr für Smartphones von Yves Jeanrenaud

Wer kennt das Genre-prägende Echtzeit-Strategiespielereihe von Westwood Studios und Später EA Command & Conquer nicht? Eben! Seit 1995 sind sage und schreibe 22 Ableger von C&C erschienen, darunter zwei mässig erfolgreiche Mobile Spiele: Command & Conquer Red Alert Mobile und Command & Conquer: Rivals. Nun hat der Publisher Level Infinite einen Deal mit Electronic Arts abgeschlossen und angekündigt, das nächste Spiel noch dieses Jahr veröffentlichen zu können: Command & Conquer: Legions. Warum das so beachtenswert ist? Level Infinite ist die globale Spielemarke des chinesischen Giganten Tencent. Dieses Unternehmen verantwortet als Publisher auch so grosse Gaming Hits wie PUPG Mobile, Goddess of Victory: NIKKE und SYNCED.

Welcom Back Commander. Bild: Level Infinite

Worum geht es in Command & Conquer: Legions? Command & Conquer: Legions spielt in einem Universum, in dem die CABAL nach dem dritten Tiberiumkrieg mit ihrer Cyborg-Armee einen weiteren Angriff auf die Menschheit startet. Doch hinter der CABAL scheint eine noch mächtigere Macht zu lauern, die das sich entfaltende Chaos stillschweigend beobachtet. Trotz ihres langjährigen Konflikts sind die NOD und die GDI gezwungen, sich angesichts dieser Bedrohung erneut zusammenzuschliessen, wohl wissend, dass ihre eigenen internen Konflikte jeden Moment ausbrechen könnten. Wir schlüpfen in die Rolle eines erfahrenen Befehlshabenden und versuchen die Menschheit zu bewahren und die Erde zu beschützen. Doch die Reise geht über das blosse Überleben und das Befolgen von Befehlen hinaus. Denn es ist an der Zeit, sich auf den Weg der totalen Eroberung zu machen!

Epische Gefächte um die Weltherrschaft und mehr wird es geben in Command & Conquer: Legions. Bild: Level Infinite

Das Spiel integriert ikonische Charaktere, Fraktionen sowie eine Vielzahl von Einheiten aus verschiedenen Command & Conquer-Spielen. Die neu gestaltete Handlung und der neue Ansatz des Strategiegameplays eröffnen nahezu unendliche strategische Möglichkeiten. In dem mobile Game beteiligen wir uns an Echtzeit-PVE- und PVP-Kämpfen gegen andere Fraktionen, während wir Tiberium sammeln müssen. Das kennt man con C&C ja schon. Diese mächtige Ressource, die auf die Erde gebracht wurde und entweder für technologischen Fortschritt oder zur Entfesselung der Zerstörung verwendet werden kann. Auf einer grossen Karte, die weltweit von anderen Commanders geteilt wird, können strategische Allianzen nach Wahl gebildet werden, um Angriffe mit Verbündeten zu koordinieren, Ressourcen zu teilen und Strategien zu entwickeln, um Feinde zu überlisten. Neue Einheiten senden wir in C&C Legions aus, um strategische Standorte zu erobern und so viele Tiberium-Spitzen wie möglich zu erwerben und kostbare Ressourcen zu beanspruchen. Aussenposten werden die Reichweite erweitern und die Versorgungswege sichern, während man Ressourcen sammelt umd Basen aufzubauen, fortschrittliche Technologien zu entwickeln und Städte und Regionen erobern. Nur so kann der Sieg in Command & Conquer: Legions errungen werden!

Neue Einheiten, neue Möglichkeiten Command & Conquer: Legions. Bild: Level Infinite