Alle zocken: Gaming zieht sich durch alle Altersgruppen

Für viele sind Videospiele längst zu einem Kulturgut geworden. Für andere wiederum Kinderkram und eine Frezeitbeschäftigung für Nerds. Doch dem ist nicht so. Wie der Verband der deutschen Games-Branche meldet, spielen mehr als 34 Millionen Menschen alleine in Deutschland immer mal wieder Videospiele.

Gerade ältere Zockerinnen und Zocker spielen häufig am Tablet und Smartphone.

Kein Wunder also auch, dass der Smartphone-Markt auch global fast die Hälfte der Gaming-Umsätze stellt.

Das Durchschnittsalter bei Personen, die Videospiele spielen, beträgt in Deutschland 37.5 Jahre und ist in den letzten zwei Jahren um knapp 1.1 Jahre angestiegen. Dies wird vor allem auf die steigende Verfügbarkeit durch Smartphones zurückgeführt und den grossen Zuwachs in den älteren Altersschichten. Zudem ist im Gaming-Markt die Bindung der Kundschaft stark. Viele bleiben den Konsolenherstellern und Spieleserien ihrer Kindheit lange treu.

Neben Fortnite und Candy Crush oder Genshin Impact sind viele Titel geradzu optimiert auf das mobile Spielen, etwa Harry PotteR: Wirzards Unite, Pokémon Go oder Ingress, die dank der Verschmelzung von virtueller und reeller Welt in der Augmented Reality (AR) ein neues Spielerlebnis liefern, dass vor allem unterwegs stimmig wirkt.

So ist es nicht weiter verwunderlich, dass Gaming mehr und mehr, auch abseits von Corona, zum Massenphänomen wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung auf Smartphones weiter verändert, da hier mehr und mehr auch Games mit Premium-Allüren auftauchen.

Quelle: Statista