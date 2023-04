Gaming: Konsolen wird 21.2 Milliarden US-Dollar Umsatz prognostiziert

Lesedauer: < 1 Minute

Als eine der ältesten und beliebtesten Formen des Spielens werden Konsolenspiele im Jahr 2023 ein starkes Jahr erleben, in dem die Umsätze und die Zahl der Gamer auf neue Höchststände steigen werden.

Nach aktuellen Prognosen wird erwartet, dass der Markt für Konsolenspiele im Jahr 2023 einen Umsatz von 21.2 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Das sind 4.3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mehr als 246 Millionen ausgelieferte Konsolen in fünf Jahren

Während PCs nach wie vor die erste Wahl für viele Gamer sind, wächst die weltweite Basis von Spielkonsolen weiter an. Sie sind benutzerfreundlich, einfach zu bedienen und kosten weniger, was nach wie vor einer der grössten Treiber für das Wachstum des gesamten Marktes zu sein scheinen.

Im Jahr 2019 erzielte der Markt für Konsolenspiele laut den Zahlen von Statista einen Umsatz von 15.8 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr später stieg diese Zahl um 20 Prozent auf über 19 Milliarden US-Dollar an, was durch einen weltweiten Anstieg der Spiele inmitten der SARS-2 COVID-19 Corona-Lockdowns begünstigt wurde. Aber auch als die Menschen nach der Pandemie zu ihren gewohnten Aktivitäten zurückkehrten, stiegen die Einnahmen aus Konsolenspielen weiter an und erreichten im vergangenen Jahr über 20.3 Milliarden US-Dollar.