Galaxy S22 Ultra: Snapdragon vs. Exynos auf Geekbench – Wer ist schneller?

Nur noch einige Tage stehen aus, bis Samsung seine neue Galaxy-Reihe offiziell vorstellt und damit auch den Exynos 2200 erstmals ins Rennen schickt. Doch wie schlägt sich dieser im Vergleich gegen den Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm? Beide lassen sich in einem Samsung Galaxy S22 Ultra auf Geekbench vergleichen und das Ergebnis überrascht durchaus.

Exynos 2200 und Snapdragon 8 Gen 1 im Galaxy S22 Ultra nahezu gleich schnell

Geht es um die reine CPU-Leistung, so ist es ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Flaggschiff-Prozessoren. Das Samsung Galaxy S22 Ultra mit Exynos 2200 Chipsatz ist in der Einzelkernleistung leicht im Vorteil, doch geht es um Mehrkernberechnungen, kann der neue Snapdragon 8 Gen 1 einen minimalen Vorsprung aufbauen. Beides dürfte allerdings im reinen Alltagsgeschäft nicht wirklich zu spüren sein.

Dass beide Prozessoren aber nahezu identisch performen, hat auch einen handfesten Grund. Die Chipsätze nutzen mit einem Cortex X2, drei Cortex A710 und vier Cortex A510 eine identische Zusammensetzung der Architektur und Kerne. Zudem werden beide in 4 Nanometer Strukturbreite hergestellt und sind damit auch sehr ähnlich effizient, was die Nutzung in der CPU-Leistung betrifft. Es gibt aber einen Bereich, der noch für Aufsehen sorgen könnte.