Galaxy S22 Ultra im Benchmark: Samsung Exynos 2200 zeigt sich in Geekbench 5

Die Serie rund um das Samsung Galaxy S22 soll im Frühjahr 2022 vorgestellt werden. Darunter auch das Galaxy S22 Ultra, welches nun in einem Geekbench-Test geleakt ist. Gezeigt wird auch der neue Exynos 2200 Prozessor, der die Geräte wohl allesamt antreiben dürfte, voraussichtlich auch bei uns in Europa. Allerdings kommt er nicht an die Leistung des Apple A15 im neuen iPhone 13 heran.

Galaxy S22 Ultra mit Exynos 2200: Leistung in etwa auf Snapdragon 888-Niveau

Fans von Samsung-Smartphones, die vielleicht auf einen deutlichen Leistungssprung gehofft haben, dürften mit dem Leak allerdings enttäuscht sein. So erreicht das Samsung Galaxy S22 Ultra im Single-Core-Test von Geekbench 5 insgesamt 691 Punkte und im Mehr-Kern-Bereich rund 3.100 Punkte. Das ist in etwa auf dem Niveau des Snapdragon 888, der Ende 2020 vorgestellt und als Oberklasse-Prozessor für Android-Handys in 2021 agiert. Zum Vergleich Apples A15 erreicht über 1730 und 4800 Punkte in den jeweiligen Kategorien.

Damit dürfte die Leistung vielleicht unter den Erwartungen der Fans liegen. Bereits seit längerer Zeit wünschen sich Kund:innen der Marke in Europa lieber den Snapdragon-Prozessor. Erst in 2020 wurde dafür eine Petition unterzeichnet, die bei Samsung aber keinerlei Gehör fand. Lediglich das Galaxy S20 FE kam auch als Snapdragon-Version. Die Flaggschiffe rund um Galaxy S21 und Co. erhalten weiterhin den Exynos 2100 Prozessor.