Galaxy S20 Ultra: Display plötzlich grün – Samsung zieht Update nach schweren Fehlern zurück

Das Samsung Galaxy S20 Ultra ist über die letzten Wochen irgendwie durch die digitale Hölle gegangen, wenn man das so sagen kann. Erst haben Fans eine Petition gegen den Exynos 990 Prozessor gestartet und Samsung solle doch bitte aufhören, diesen zu verbauen. Dann kamen auch Probleme bei der Snapdragon 865 Version auf. Nun sorgte aber auch ein extrem Grünstich der Displays für Aufsehen, dass nach dem aktuellsten Update auftritt. Der Hersteller reagierte nun und stoppte die Aktualisierung umgehend.

Galaxy S20 Ultra: Display wird unter bestimmten Bedingungen grün

Wie Sammobile berichtet, kann das Display sich grün einfärben, wenn man es unter bestimmten Bedingungen einstellt. Dafür muss die Anzeige auf 120 Hz oder den geheimen 96 Hz-Modus eingestellt werden und die Displayhelligkeit sollte relativ niedrig sein. Plötzlich macht sich wohl ein starker, grüner Schleier breit, der das Display bedeckt. Die Anzeige wird teils dramatisch verfälscht, wie auch das Bild von der Samsung-nahen Webseite zeigt. Was das Problem verursacht ist unklar und warum ausgerechnet nur das aktuelle Update betroffen ist, ist auch nicht bekannt.

Samsung reagierte nun selbst und stoppte die Verteilung. Das neueste Update für das Samsung Galaxy S20 Ultra ist also nicht mehr erhältlich. Da der Fehler aber nicht bei den anderen Galaxy S20-Modellen auftritt, besteht hier also erst einmal keine Gefahr. Die Aktualisierung rollt also für die “kleineren” Modelle noch aus, hier sollte es aber keine Bedenken geben.

Ihr könnt den Fehler mit dem Grünstich aber laut Sammobile recht leicht beheben. Einfach das Display in den Einstellungen des Galaxy S20 Ultra auf 60 Hz stellen und ihr seid die Verfärbung sofort los. Allerdings gebt ihr damit auch erst einmal die flüssige Bedienung im Betriebssystem oder in diversen Mobile Games auf und müsst erst einmal ein paar Abstriche in Kauf nehmen. Bis Samsung aber wieder mit einem Update um die Ecke kommt, dürfte dieser Umstand aber vorerst zu verschmerzen sein.