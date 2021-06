Samsung Galaxy Watch 4: Neue Smartwatch kommt voraussichtlich Ende Juni

Der MWC 2021 in Barcelona findet statt, auch wenn für dieses Jahr – aus aktuellem Anlass – viele Hersteller wieder nicht teilnehmen, so haben sich einige von ihnen für virtuelle Pressekonferenzen entschieden. Einer dieser “virtuellen” Teilnehmer ist Samsung. Das nun kommende Galaxy Event findet Ende Juni statt und dürfte vor allem eine mögliche Samsung Galaxy Watch 4 in den Fokus rücken.

Galaxy Watch 4: Vorstellung mit Wear OS am 28 Juni erwartet

Wie auf der Herstellerwebseite zu lesen, will Samsung am 28. Juni um 19:15 Uhr unserer Zeit ein Event abhalten. Das Galaxy Event soll den Fokus auf Laptops, Knox und wahrscheinlich ein paar Galaxy-Modelle lenken. Vor allem die Smartwatches dürften interessant sein, denn die Galaxy Watch 4 wird ja schon seit einiger Zeit in der Gerüchteküche heiss gekocht.

Denn sowohl Google als auch Samsung präsentierten auf der Google I/O neben dem Android 12 Update, auch ein neues Wear OS für Smartwatches. Das System wurde in Zusammenarbeit entwickelt und basiert daher auch auf Samsungs Tizen OS. Daher liegt die Vermutung nahe, dass der südkoreanische Hersteller ebenfalls neue Modelle mit dem System ausstattet. Die Galaxy Watch 4 wäre hier der perfekte Kandidat dafür.