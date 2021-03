OnePlus Watch: Hersteller bestätigt Vorstellung eigener Smartwatch

Gefühlt “schreien” Fans seit Jahren nach einer Smartwatch von OnePlus und bis heute gab es lediglich Gerüchte um eine intelligente Uhr des chinesischen Herstellers. Die Gerüchte haben aber nun ein Ende gefunden, denn die OnePlus Watch ist endgülitg offiziell angekündigt. Sie wird zusammen mit dem OnePlus 9 vorgestellt.

OnePlus Watch und Smartphone werden am 23. März offiziell vorgestellt

Bereits kürzlich hat OnePlus bekanntgegeben, dass man das OnePlus 9 (Pro) mit Hasselblad-Kamera am 23. März offiziell vorstellen wird. Allerdings werden nicht nur Smartphones auf der Bühne zu sehen sein. Der Hersteller hat nun auf der eigenen Webseite eine Smartwatch angeteasert, die ebenfalls am 23. März vorgestellt werden soll. Die neue Uhr wurde dabei über Monate hinweg auf Twitter von unterschiedlichen OnePlus-Accounts angeteasert. Die Bilder ergeben zusammengesetzt eine Smartwatch.

Im offiziellen Forums-Beitrag zum Thema, gibt der Hersteller selbst einige Infos bekannt. Das neue Gadget soll sich um eure Gesundheit kümmern und kann euch auch im Schlaf behüten. Zudem würde “die Uhr bis zur Vorstellung herunter-ticken” und noch einige andere schlechte (aber durchaus witzige) Anspielungen finden sich in dem Beitrag. OnePlus gibt zu, dass die Fans es wohl eh schon wüssten. Also was liegt näher, als eine neue Smartwatch?