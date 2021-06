Wear mit One UI: Samsung gibt erste Eindrücke zur Galaxy Watch 4

Das neue Wear OS von Google kommt erstmals auf der für Sommer 2021 erwarteten Galaxy Watch 4 (wir nennen sie aufgrund der Reihenfolge einmal so…) zum Einsatz. Allerdings kommt in diesem Fall die sogenannte One UI als Oberfläche zum Einsatz, die für Smartwatches optimiert ist. Letztere kennen Fans eher von Samsungs Smartphones, dort trägt die Bedienoberfläche den gleichen Namen. Allerdings ist die Wear OS-Version hier von Tizen OS inspiriert, was auch die Bedienung recht ähnlich machen dürfte.

Doch keine neue Smartwatch ! Eigentlich sprachen die Leaks und Gerüchte klare Worte, doch die erwartete Galaxy Watch 4 blieb aus. Dafür redete Samsung ausführlich über sein neues Betriebssystem für intelligente Uhren, inklusive der One UI, die dort bald zum Einsatz kommen soll. So haben wir immerhin einen kleinen Ausblick auf die für den laufenden Sommer erwartete Smartwatch !

Weitere Details zum neuen Smartwatch-Betriebssystem, findet ihr in aller Kürze auch in unserem Vorstellungsartikel zu Android 12. Jedenfalls dürfte die Zusammenarbeit zwischen Google und Samsung hier für ordentlich Wind in der Android-Wearable-Branche sorgen. Auch soll sich die Anzahl an Smartwatch-Apps deutlich erhöhen.