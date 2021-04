Google Pixel Watch: Massiver Leak nennt viele Details zur Smartwatch

Gefühlt seit Jahren kursieren Gerüchte um eine eigene Smartwatch von Google im Netz. Die sogenannte Google Pixel Watch wurde aber bislang nie Realität. Ein neuer Leak im Netz lässt die Uhr aber nun realer erscheinen als jemals zuvor und es sieht so aus als wenn wir endlich ein solches Modell bekommen. Der bekannte Apple-Leaker Jon Prosser legt nahezu alle Details zur Pixel Watch von Google offen.

Google Pixel Watch: Massives Wear OS Update und eigener Prozessor?

Jon Prosser zählt aktuell nicht nur zu den grössten Leakern im Netz, seine Prognosen sind auch noch recht zielsicher. Daher dürften die Informationen vorerst valide sein. Im Leak sind zudem viele Bilder zum Design der Google Pixel Watch zu sehen und Google scheint durchaus andere Wege gehen zu wollen. Das Displayglas ist rund und über den Rand hinweg gebogen, während dieses bündig in den Rahmen überläuft. Beim Armband setzt Google anscheinend auf Silikon.

Die Hardware könnte laut Prosser komplett von Google kommen. Die Pixel Watch soll demnach auf einen eigenen Chipsatz setzen, statt der bisher bekannten Qualcomm-Prozessoren für Wearables. An der rechten Seite sitzt zudem eine kleine Krone, die unter anderem auch für die Bedienung von Wear OS gedacht sein soll. Die Benutzeroberfläche und die Zifferblätter in den Renderbildern basieren auf der Benutzeroberfläche in den Fotos, die Prosser zugespielt wurden.